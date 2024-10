Trump dit que le dirigeant chinois intimidera Harris « comme un bébé » alors que ses alliés tentent de l’infantiliser

WASHINGTON– WASHINGTON (AP) — Donald Trump a déclaré jeudi que le dirigeant chinois s’occuperait du vice-président Kamala Harris « comme un bébé » si elle est élue à la Maison Blanche, alors que l’ancien président et ses principaux alliés ont de plus en plus tendance à infantiliser la candidate démocrate.

« Si Kamala gagne, elle devra composer avec Xi Jinping », a déclaré l’animateur de radio conservateur Hugh Hewitt à propos du président chinois. « Comment la gérerait-il ? »

Trump a répondu : « Comme un bébé ».

« Il emportait tous les bonbons très rapidement », a poursuivi Trump. « Elle n’aurait aucune idée de ce qui s’est passé. Ce serait comme si un grand maître d’échecs jouait contre un débutant.

Trump a construit sa carrière politique autour des injures, inventant des quolibets à l’encontre de ses adversaires depuis sa première campagne à la présidence en 2016, lorsqu’il avait fustigé ses rivaux républicains à la primaire comme Jeb Bush, l’ancien gouverneur de Floride, « Low Energy », et « Little ». » Marco Rubio, le sénateur de Floride. L’ancien président a également une longue histoire de rabaisser les femmes.

Mais Trump a déclenché une série particulière de attaques personnelles – souvent condescendantes – contre Harris, de la qualifier de « paresseuse » – un mot longtemps utilisé pour rabaisser les Noirs en termes racistes – jusqu’à insister sur le fait qu’elle est une « personne stupide » et à lui demander si elle « se drogue ». Il a également qualifié Harris, la première femme de couleur à diriger un parti majeur, de « lente » et l’a accusée d’avoir un « faible QI ».

La dernière ligne d’attaque, combinant sexisme et railleries profondément personnelles en faisant référence à Harris comme un enfant, arrive avec le jour du scrutin à peine une semaine de congé. Sa campagne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur ces propos.

L’ancien président, qui a intensifié sa rhétorique déjà sombre et incendiaire dans la dernière ligne droite de la course, a pris la parole lors d’un rassemblement jeudi à Tempe, en Arizona, où il a critiqué la gestion de l’immigration par Harris. Il a accusé Harris d’avoir perpétré « une méchante trahison envers l’Amérique » et d’avoir « orchestré la trahison la plus flagrante qu’aucun dirigeant de l’histoire américaine ait jamais infligée à notre peuple », même si la criminalité est en baisse. Sa campagne organisait une soirée à Las Vegas.

Harris a offert sa part d’insultes contre Trump, le qualifiant de « de plus en plus déséquilibré et instable ». Mercredi, lors d’une assemblée publique sur CNN, elle a également qualifié Trump de « fasciste ». Elle devait se joindre à un rassemblement jeudi soir dans la banlieue d’Atlanta avec l’ancien président Barack Obama et le musicien Bruce Springsteen.

Dans son entretien avec Hewitt jeudi matin, Trump a déclaré avoir regardé La mairie de Harris sur CNN et l’a décrite comme se présentant « comme une enfant, presque ».

« C’est un vaisseau vide », a déclaré Trump. « Mais elle est magnifiquement bousculée par un parti très intelligent, très puissant, très libéral, vicieusement libéral mais très, très intelligent et puissant appelé les Démocrates. »

Certains alliés de Trump ont utilisé des lignes d’attaque similaires. Mercredi, l’ancien animateur de Fox News Channel, Tucker Carlson, réchauffait la foule lors d’un Rassemblement de Trump en Géorgie lorsqu’il a suggéré que Trump était prêt à punir le vice-président.

« Papa est énervé », a déclaré Carlson à la foule. « Et quand papa rentre à la maison, tu sais ce qu’il dit ? « Tu as été une mauvaise fille. Tu as été une mauvaise petite fille et tu reçois une fessée vigoureuse en ce moment.

Les journalistes d’Associated Press Jill Colvin et Jonathan J. Cooper à Tempe, en Arizona, et Will Weissert à Washington ont contribué.