Trump à la Maison Blanche mardi. | Tasos Katopodis / Getty Images

Le Texas et 17 autres États rouges demandent à la Cour suprême de bloquer la victoire de Biden. Le problème est leur manque absolu d’arguments solides.

Le président Donald Trump a proclamé mercredi sur Twitter que le gouvernement fédéral «interviendrait» dans un procès de longue haleine au Texas contestant les résultats de l’élection présidentielle qu’il a perdue contre Joe Biden, ajoutant que l’affaire – qui intervient alors que Trump et ses alliés sont sur une série historique de défaites judiciaires – est «le grand».

«Notre pays a besoin d’une victoire!» Trump a écrit.

Nous interviendrons dans le cas du Texas (et de nombreux autres États). C’est le grand. Notre pays a besoin d’une victoire! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 décembre 2020

L’affaire est l’œuvre d’un fidèle allié de Trump, le procureur général du Texas, Ken Paxton (qui fait l’objet d’une enquête fédérale et pourrait donc bénéficier d’une éventuelle grâce présidentielle). Le procès de Paxton demande à la Cour suprême de bloquer quatre États où Biden a remporté le vote populaire – la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et la Géorgie – de voter pour Biden.

On ne sait pas exactement ce que Trump voulait dire en promettant «d’intervenir» dans le procès, qui a le soutien de 17 autres procureurs généraux républicains qui a déposé mercredi un mémoire d’amicus regorgeant d’arguments défectueux.

Une grande partie de ce dossier concerne des personnes vivant dans des maisons de verre qui coulent des pierres. Il fait valoir que le fait de permettre aux bulletins de vote par correspondance après le jour du scrutin sape la foi en la démocratie. Mais le Kansas et le Mississippi, qui ont tous deux signé, comptent également les bulletins de vote postaux qui arrivent en retard. pic.twitter.com/vOuGvjQjVW – Brad Heath (@bradheath) 9 décembre 2020

Si le procès au Texas réussit et que les quatre États en question sont empêchés de voter pour Biden, cela signifierait que Biden n’aurait plus les 270 voix électorales dont il a besoin pour devenir président. Ce serait évidemment un très gros problème et pourrait peut-être marquer la fin des élections présidentielles démocratiques aux États-Unis. Mais il n’y a aucune raison de croire que la Cour suprême s’insérera dans une élection que Biden a très clairement gagnée.

Le procès au Texas est un effort slapdash

Comme l’explique Amy Howe pour SCOTUSblog, le procès de Paxton soutient que les électeurs du Texas ont été privés de leurs droits lors d’une élection nationale en raison des normes de vote par correspondance laxistes en Pennsylvanie, au Michigan, au Wisconsin et en Géorgie:

Le dépôt par le procureur général du Texas, Ken Paxton, accuse les représentants du gouvernement des quatre États d’utiliser la pandémie COVID-19 pour apporter des modifications aux lois électorales de leurs États par le biais de «procès exécutifs ou de poursuites amicales, affaiblissant ainsi l’intégrité des bulletins de vote». Les représentants de l’État, écrit Paxton, ont «inondé» leurs États de bulletins de vote par correspondance et «ont affaibli les mesures de sécurité les plus strictes protégeant l’intégrité de la vérification des signatures de vote et les exigences en matière de témoins». En conséquence, soutient Paxton, l’élection de 2020 «a souffert d’irrégularités importantes et inconstitutionnelles dans ces quatre États» – par exemple, en traitant les électeurs dans les zones démocratiques plus favorablement que dans d’autres domaines. Prises ensemble, affirme Paxton, ces failles font qu’il est impossible de savoir qui «a légitimement remporté les élections de 2020 et menace de brouiller toutes les élections futures».

Au cours d’une Renard et amis apparition mercredi, Paxton a fait valoir que les quatre États en question «n’ont pas suivi leur propre loi», le remède devrait donc être de «transférer cela à la législature … et de les laisser décider du résultat des élections». (Les quatre États en question ont des législatures contrôlées par des républicains.)

Sur Fox & Friends, le Texas AG dit que son procès électoral contre 4 autres États espère convaincre SCOTUS qu’ils « n’ont pas suivi leur propre loi d’État », donc « transférons cela à la législature … et laissez-les décider du résultat de l’élection. » pic.twitter.com/7u6q65dzZS – Bobby Lewis (@revrrlewis) 9 décembre 2020

Mais le problème auquel Paxton est confronté est le même que celui qui a entravé toutes les contestations judiciaires déposées jusqu’à présent par les alliés de Trump: il n’y a tout simplement aucune preuve d’irrégularités importantes. Les responsables électoraux dans des dizaines d’États couvrant le spectre rouge à bleu n’ont trouvé aucune preuve de fraude électorale importante qui nuirait aux résultats. Et ils ont regardé.

«Les accusations d’injustice sont graves. Mais appeler une élection injuste ne le rend pas ainsi », a écrit le juge nommé par Trump, Stephanos Bibas, tout en rejetant une contestation judiciaire des résultats de la Pennsylvanie par Trump. Ce sentiment a été repris par un juge conservateur de la Cour suprême du Wisconsin, Brian Hagedorn, qui a écrit en réponse à une autre contestation judiciaire ratée de Trump: «Un acquiescement judiciaire à de telles instances fondées sur une fondation si fragile ferait des dommages indélébiles à toutes les élections futures.»

Sans surprise, les responsables électoraux et les avocats actifs dans les États poursuivis par Paxton répondent à ses efforts en se moquant et en les ridiculisant.

Marc Elias, président du groupe de droit politique de Perkins Coie, qui représente la campagne Biden, a tweeté à propos du procès: «Non, je ne suis pas inquiet. Non, cela ne réussira pas.

NOUVEAU: le Texas a intenté une action en justice contre la Pennsylvanie, le Wisconsin, la Géorgie et le Michigan devant la Cour suprême des États-Unis pour invalider les résultats de leurs élections. Mes réponses à vos questions:

«Non, je ne suis pas inquiet.

«Non, cela ne réussira pas.

✅Je n’ai aucune idée.https: //t.co/mAN98udwBi – Marc E. Elias (@marceelias) 8 décembre 2020

Le procureur général de la Géorgie, Chris Carr, qui préside l’Association républicaine des procureurs généraux, a déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole que «avec tout le respect que je vous dois, le procureur général du Texas a tort sur les plans constitutionnel, juridique et factuel de la Géorgie. Dans le même ordre d’idées, la secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, démocrate, a tweeté: «Ce procès semble suggérer que les électeurs du Michigan ont joué avec le Texas. Ils ne l’ont pas fait. Affaire classée. »

Ce procès semble suggérer que les électeurs du Michigan ont joué avec le Texas. Ils ne l’ont pas fait. Affaire classée. https://t.co/d07ksJTyTb – Jocelyn Benson (@JocelynBenson) 8 décembre 2020

Bien que Trump n’ait pas hésité à indiquer publiquement qu’il pensait que les trois juges de la Cour suprême qu’il avait nommés avec succès lui devaient quelque chose, le rejet rapide d’une phrase par le tribunal mardi de l’effort du représentant Mike Kelly (R-PA) pour empêcher la Pennsylvanie de certifier La victoire de Biden dans l’État a indiqué que la majorité conservatrice de la cour n’était pas désireuse de s’impliquer dans les efforts de Trump pour annuler sa perte.

Pour Trump, cependant, les temps désespérés appellent des mesures désespérées.

Trump ne fait même plus vraiment semblant

La toile de fond de l’adoption par Trump du gambit texan est son effronterie croissante face à ce qu’il essaie de faire, c’est-à-dire renverser les résultats d’une élection qu’il a perdue.

Rien que mercredi, le président a publié un tweet s’exclamant «ÉLECTION RIGGED», un autre affirmant (faussement) que «j’ai reçu des centaines de milliers de votes légaux de plus, dans tous les États Swing, que mon adversaire», et un troisième déplorant que «Si quelqu’un a triché lors des élections, ce que les démocrates ont fait, pourquoi les élections ne seraient-elles pas immédiatement annulées? Comment un pays peut-il être géré comme ça? »

Ces tweets sont survenus un jour après que Trump a utilisé un événement de vaccination contre le coronavirus à la Maison Blanche comme une opportunité de saper les élections américaines tout en suggérant que Biden pourrait ne pas être investi en tant que président le mois prochain.

« Eh bien, nous allons devoir voir qui est la prochaine administration … j’espère que la prochaine administration sera l’administration Trump … nous avons été récompensés par une victoire » – Trump ment toujours sur sa perte électorale pic.twitter.com/amriO46DW9 – Aaron Rupar (@atrupar) 8 décembre 2020

Alors que Trump veut que les gens croient que sa perte contre Biden était entachée, son équipe juridique n’a été en mesure de produire aucune preuve. En fait, il y a eu plus de cas de coronavirus parmi les meilleurs avocats de la campagne de Trump (deux – Rudy Giuliani et Jenna Ellis ont récemment été testés positifs) que les contestations judiciaires réussies introduites par les alliés de Trump (un).

Les experts affirment que le procès de Paxton recycle de faibles allégations d’irrégularités issues de défis qui ont déjà échoué. Par exemple, Lisa Marshall Manheim, professeure à la faculté de droit de l’Université de Washington, a fait valoir dans le cas du Washington Post of Paxton qu ‘«il s’agit d’un rechapage sans inspiration des nombreuses revendications au niveau des États qui ont déjà implosé depuis le 3 novembre. revendications dans un package encore pire. »

Aussi peu inspiré que cela puisse paraître, Trump est clairement incapable de discerner de bonnes preuves des absurdités. Mercredi, par exemple, il a cité le fait que les sites de paris ont brièvement amélioré ses chances de gagner le soir des élections – avant que de nombreux votes par correspondance que Biden dominait sans surprise ne soient comptés – comme preuve apparente qu’il était victime d’un complot. (Le tweet de Trump est factuellement incorrect. Ses chances n’ont jamais été aussi élevées qu’il le prétend.)

À 22h00 le soir des élections, nous étions à 97% de victoire avec les soi-disant «bookmakers». – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 décembre 2020

Bien qu’il soit peu probable que le procès au Texas gagne du terrain, le refus de Trump de concéder a produit une aubaine de collecte de fonds pour lui et a donné à ses fans inconditionnels une raison d’espérer au moins un peu plus longtemps.

Regarder un groupe de médias pro-Trump aujourd’hui et c’est assez universel: la nouvelle théorie est que SCOTUS reprendra le cas du Texas et permettra aux législatures des États de remplacer les électeurs choisis par les électeurs. Poteaux de but se déplaçant à Mach 5 – Dave Weigel (@daveweigel) 9 décembre 2020

Dans le cas probable où le gambit du Texas échoue, le résultat alimentera le récit des «élections truquées» que Trump a poussé – un qui pourrait devenir sa plate-forme pour une course en 2024. Et si rester fidèle à cette histoire oblige Trump à dénigrer la Cour suprême comme faisant partie de «l’État profond», alors il n’y a aucune raison de croire qu’il n’y ira pas.