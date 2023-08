Trump dit que l’acte d’accusation est «un grand insigne d’honneur» – et un autre lui fera gagner l’élection | Nouvelles américaines

Donald Trump a décrit son inculpation comme un « vraiment grand insigne d’honneur » – et a suggéré que de nouvelles accusations criminelles pourraient l’aider à remporter les élections de l’année prochaine.

S’adressant aux républicains de l’Alabama, l’ancien président a déclaré qu’il montait dans les sondages chaque fois qu’un acte d’accusation était déposé, décrivant les allégations portées contre lui comme « fausses » et une « imposture ».

« Nous avons besoin d’un acte d’accusation de plus pour clôturer cette élection. Un acte d’accusation de plus, et cette élection est close. Personne n’a même une chance », a-t-il déclaré.

« Chaque fois qu’ils déposent un acte d’accusation, nous montons très haut dans les sondages. »

Accusant l’administration de Joe Biden d’essayer d’interférer avec sa campagne, il a ajouté: « Ils essaient de dire qu’il est illégal de remettre en question les résultats d’une mauvaise élection. »

Le discours provocateur intervient un jour après que Trump est apparu dans un Tribunal de Washington DC et a plaidé non coupable d’avoir tenté d’annuler les élections de 2020 – les décrivant plus tard comme un « jour très triste pour l’Amérique ».

Et hier, il a plaidé non coupable frais supplémentaires liés à sa gestion de documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche.

Trump a utilisé ses déboires juridiques pour demander de l’argent à ses partisans – et a affirmé qu’il pourrait faire face à « 561 ans de prison pour un crime que je n’ai pas commis ».

Le favori républicain a été inculpé au pénal à trois reprises au cours des quatre derniers mois et fait également face à une action civile alors qu’il prétendait avoir versé de l’argent « silencieux » à une ancienne actrice porno à l’approche des élections de 2016.

Le accusations les plus graves l’ancien président est actuellement confronté à l’obstruction à une procédure officielle et à un complot d’obstruction, qui sont tous deux passibles d’une peine de prison maximale de 20 ans.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:38

Trump : « Un jour très triste pour l’Amérique »



L’accusation de complot en vue de frauder les États-Unis a une durée maximale de cinq ans, tandis que celle de complot contre les droits a un maximum de 10 ans.

Trump est devenu le premier ancien ou actuel président de l’histoire à avoir été inculpé au pénal, mais il a toujours nié tout acte répréhensible.

Ce défi a soutenu sa candidature à la présidentielle de 2024.

Dans une publicité de campagne diffusée lors de l’événement en Alabama, Trump a attaqué l’avocat spécial Jack Smith, qui a mené l’enquête qui a abouti aux dernières accusations et à l’affaire des documents classifiés.

Il vise également le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, qui a accusé l’ancien président dans une affaire d’argent secret.

De nombreux républicains ont continué à financer la campagne de Trump, malgré les affaires pénales.

La prochaine audience doit avoir lieu le 28 août, cinq jours après le premier débat primaire républicain prévu.