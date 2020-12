Le président Donald Trump a affirmé que «les élections en Afghanistan sont beaucoup plus sûres et bien mieux organisées» que leur équivalent américain, racontant une conversation avec un militaire qui peut avoir eu lieu ou non.

«Un jeune militaire travaillant en Afghanistan m’a dit que les élections en Afghanistan sont beaucoup plus sûres et bien mieux organisées que les élections américaines de 2020», Trump a tweeté samedi. «La nôtre, avec ses millions et ses millions de bulletins de vote corrompus, a été l’élection d’un pays du tiers monde», il a ajouté, faisant référence à Joe Biden comme un «Faux président!»

Trump a passé une grande partie des deux derniers mois à affirmer que Biden avait remporté l’élection de cette année par fraude, citant des extensions de bulletin de vote par correspondance, le comptage des votes à huis clos et l’ordinateur. « Défaillance » comme preuve de la «Élection truquée.» Ses contestations judiciaires, cependant, ont échoué devant les tribunaux étatiques et fédéraux, et Biden sera probablement nommé président le 20 janvier.

Alors que la conversation de Trump avec «Un jeune militaire» peut ressembler à n’importe quel nombre d’articles d’actualité anti-Trump basés sur «Sources anonymes», les élections se déroulent en effet un peu différemment en Afghanistan.

Depuis que les talibans ont été évincés du pouvoir en 2001, chaque élection afghane a été entachée de rapports de fraude. Cependant, le gouvernement afghan demande aux électeurs de présenter une pièce d’identité et les agents du scrutin vérifient leurs empreintes digitales dans une base de données nationale. Une telle preuve d’identité n’est pas requise aux États-Unis, où seuls six États ont une politique stricte en matière de photo d’identité. Dans 23 États et territoires, aucun document n’est requis pour voter.

Ceux qui cherchent à faire basculer les élections là-bas ont cependant eu recours à d’autres moyens. Dans les régions où les machines ne sont pas disponibles pour vérifier les empreintes digitales, les travailleurs électoraux empreignent les électeurs en utilisant la méthode traditionnelle de l’encre et du papier. Lors des élections nationales de 2009 et 2014, les militants talibans ont menacé de couper tous les doigts tachés d’encre qu’ils voyaient, dans le but de supprimer la participation électorale.

Le tweet de Trump est venu au milieu d’une vague de plaintes tôt le matin samedi. Le président appelé la Cour suprême des États-Unis « Totalement incompétent et faible » pour avoir refusé d’entendre un procès pour fraude massif intenté par l’État du Texas au début du mois, et a déclaré que le ministère de la Justice et le FBI « Devrait avoir honte » d’eux-mêmes pour ne pas donner suite à ses allégations de délit de la part des démocrates.

Le département «Justice» et le FBI n’ont rien fait contre la fraude électorale présidentielle de 2020, la plus grande arnaque de l’histoire de notre pays, malgré des preuves accablantes. Ils devraient avoir honte. L’histoire se souviendra. N’abandonnez jamais. Retrouvez tout le monde à DC le 6 janvier. – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 décembre 2020

