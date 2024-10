Trump dit que ce serait une « chose intelligente » s’il parlait à Poutine, mais il ne confirmera pas qu’il l’a fait

CHICAGO– Ancien président Donald Trump mardi, il a refusé de dire s’il avait parlé avec le président russe Vladimir Poutine depuis qu’il a quitté ses fonctions, car rapporté dans le dernier livre du journaliste Bob Woodward. Mais si les deux hommes parlaient, a déclaré Trump, ce serait « une chose intelligente » pour les États-Unis.

Trump, le candidat républicain à la présidentielle, a été mis sous pression sur sa communication avec le président russe lors d’un entretien approfondi – et parfois controversé – avec le rédacteur en chef de Bloomberg, John Micklethwait, à l’Economic Club of Chicago. Woodward rapporte dans son livre « War » que Trump a eu jusqu’à sept appels téléphoniques privés avec Poutine depuis qu’il a quitté la Maison Blanche et a secrètement envoyé au président russe des machines de test du COVID-19 au plus fort de la pandémie.

Un porte-parole de la campagne Trump avait précédemment démenti cette information. Lors de l’interview de mardi, Micklethwait a posé directement la question à Trump : « Pouvez-vous dire oui ou non si vous avez parlé à Vladimir Poutine depuis que vous avez cessé d’être président ?

« Je ne fais aucun commentaire à ce sujet », a répondu Trump. « Mais je vais vous dire que si je l’ai fait, c’est une chose intelligente. Si je suis amical avec les gens, si je peux entretenir des relations avec les gens, c’est une bonne chose et ce n’est pas une mauvaise chose pour un pays.

Trump a déclaré que Poutine, qui a envahi l’Ukraine voisine et qui a été accusé de crimes de guerre par la Cour pénale internationale, est très respecté en Russie et a vanté sa relation avec lui, ainsi que les dirigeants autoritaires de la Corée du Nord et de la Chine.

« Écoutez, j’ai eu de très bonnes relations avec le président Xi, de très bonnes relations avec Poutine et de très bonnes relations avec Kim Jong Un », a-t-il déclaré. À propos de Poutine, il a ajouté plus tard : « La Russie n’a jamais eu de président qu’ils je respecte tellement.

Woodward a rapporté que Trump avait demandé à un assistant de quitter son bureau dans sa station balnéaire de Floride, Mar-a-Lagoafin que l’ancien président puisse avoir un appel privé avec Poutine au début de 2024. L’assistant, que Woodward ne nomme pas, a déclaré qu’il y avait eu plusieurs appels entre Trump et Poutine depuis que Trump avait quitté ses fonctions, peut-être jusqu’à sept, selon le livre, bien qu’il ne détaille pas ce dont ils ont discuté.

Le porte-parole de Trump, Steven Cheung, a qualifié ces informations de fausses. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les informations concernant ces appels étaient « fausses ».

La relation de Trump avec Poutine a été scrutée depuis sa campagne présidentielle de 2016, lorsqu’il avait appelé de manière mémorable la Russie à retrouver et à rendre publics les courriels disparus supprimés par Hillary Clintonson adversaire démocrate. Trump s’est publiquement rangé du côté de Poutine concernant les responsables du renseignement américain sur la question de savoir si la Russie était intervenue dans les élections de 2016 pour l’aider, et Trump a critiqué l’aide américaine à l’Ukraine alors qu’elle tente de repousser l’attaque russe.

Plus tard dans l’interview de mardi, Trump a refusé de dire s’il s’engagerait dans un transfert pacifique du pouvoir s’il perdait les élections de novembre. Il a également affirmé qu’il y avait eu un transfert pacifique du pouvoir après les élections de 2020, malgré la violente attaque de ses partisans contre le Capitole le 6 janvier 2021.

« Allez. Vous avez eu un transfert de pouvoir pacifique par rapport au Venezuela », a répondu Micklethwait.

Des gens ont rapporté de New York.