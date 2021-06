Trump dit que Biden veut que les migrants submergent les États-Unis en mettant fin au règne de «Reman au Mexique» – RT USA News

L’ancien président Donald Trump a intensifié sa rhétorique contre la politique de Joe Biden, affirmant que l’objectif du nouveau président est d’effacer les frontières américaines et « d’inonder le pays de tant d’étrangers illégaux que chaque communauté est submergée ».

« Joe Biden est le premier président américain qui ne veut pas du tout que l’Amérique soit une nation », Trump a déclaré dans une déclaration torride publiée mercredi. Il ajouta, « Notre pays est détruit sous nos yeux. »

Déclaration de Trump sur la politique de rester au Mexique. Se termine par: « Joe Biden est le premier président américain qui ne veut pas du tout que l’Amérique soit une nation. » pic.twitter.com/Y79Q3dqqox – Daniel Chaitin (@danielchaitin7) 2 juin 2021

La déclaration est intervenue un jour après que l’administration Biden a officiellement mis fin à l’ère Trump « Rester au Mexique » programme, qui obligeait les demandeurs d’asile arrivant à la frontière sud des États-Unis à rester au Mexique en attendant que leur cas soit jugé par un tribunal de l’immigration. Trump a crédité l’initiative, également appelée Migrant Protection Protocols (MPP), comme « l’un des programmes de sécurité frontalière les plus réussis jamais mis en œuvre où que ce soit. »

Mais le chef du Département de la sécurité intérieure (DHS), Alejandro Mayorkas, a déclaré mardi dans une note que le MPP n’avait pas « de façon adéquate ou durable » améliorer la gestion des frontières et que le maintien du programme ne serait pas cohérent avec l’administration Biden « vision et valeurs ». Il avait précédemment condamné le « cruauté » des politiques frontalières de Trump.

La nouvelle administration a suspendu le MPP lorsque Biden a pris ses fonctions en janvier, dans l’attente d’un examen du DHS sur l’opportunité de mettre fin ou de modifier le programme, et a autorisé 11 200 demandeurs d’asile en attente de leur dossier d’immigration à entrer aux États-Unis.

Trump a fait valoir qu’avec les réformes de l’asile, les procédures de renvoi accélérées et les accords de coopération avec les pays d’Amérique centrale, le MPP a aidé à sécuriser la frontière et à mettre fin à la pratique de « attraper et relâcher. »

Après que Biden a commencé à démanteler les politiques de Trump presque immédiatement après son entrée en fonction, les postes frontaliers ont atteint un niveau record. Bien que la frontière ait été officiellement fermée au milieu de la pandémie de Covid-19, dans la pratique, environ 65% des familles et 15% des adultes célibataires sont toujours libérés aux États-Unis pour attendre leurs dossiers d’immigration, selon les chiffres d’avril des douanes et de la protection des frontières américaines. .

Biden a autorisé tous les mineurs non accompagnés à rester. Le nombre d’enfants migrants arrivant sans leurs parents a ensuite atteint des sommets sans précédent, et l’incapacité de l’administration à gérer le flot d’enfants a conduit à des conditions déplorables dans les centres de détention frontaliers. Ironiquement, Mayorkas a fustigé la séparation des familles de migrants comme « l’exemple le plus puissant et le plus déchirant » de la cruauté de l’ère Trump, mais les politiques de Biden ont poussé les familles à se séparer volontairement.





« L’administration Biden a hérité de la frontière la plus sûre de l’histoire et en a fait la plus grande catastrophe frontalière de l’histoire », a dit Trump. « Notre frontière est désormais gérée par des cartels, des criminels et des coyotes.

« Les immigrants illégaux, les membres de gangs et les drogues mortelles affluent comme jamais auparavant. Non seulement les immigrants illégaux sont capturés et libérés, mais ils sont hébergés dans des hôtels aux frais des contribuables. »

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié mardi une déclaration de catastrophe, libérant davantage de ressources de l’État pour lutter contre « activités criminelles découlant de la crise frontalière de Biden ». Il a déclaré que les soldats de l’État appliqueraient toutes les lois fédérales et étatiques le long de la frontière entre le Texas et le Mexique, y compris celles contre les intrusions, la contrebande et la traite des êtres humains. Il a également suspendu l’octroi de licences aux établissements de garde d’enfants avec des contrats fédéraux pour abriter ou détenir des étrangers en situation irrégulière.

J’ai émis une déclaration de catastrophe le long de la frontière sud du Texas afin de fournir plus de ressources pour protéger les propriétaires fonciers et appliquer toutes les lois fédérales et étatiques pour lutter contre les activités criminelles découlant de la crise frontalière de Biden. co/ULf5Eud9Ejpic.twitter.com/s55qJwKe6A – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 1 juin 2021

« Les politiques d’ouverture des frontières du président Biden ont ouvert la voie à des gangs et cartels dangereux, des trafiquants d’êtres humains et des drogues mortelles, comme le fentanyl, pour affluer dans nos communautés », dit Abbott. « Pendant ce temps, les propriétaires fonciers le long de la frontière voient leurs biens endommagés et vandalisés quotidiennement tandis que l’administration Biden ne fait rien pour les protéger. »

