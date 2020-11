Trump dit que Biden ne peut entrer à la Maison Blanche que s’il “ prouve ” que ses votes n’ont pas été “ obtenus illégalement ”

Donald Trump a averti le président élu présumé Joe Biden qu’il ne peut accéder à la présidence qu’en «prouvant» que ses votes aux élections de 2020 «n’ont pas été obtenus frauduleusement», bien qu’il ait auparavant accepté une transition ordonnée.

«Biden ne peut entrer à la Maison Blanche en tant que président que s’il peut prouver que ses ridicules« 80 000 000 votes »n’ont pas été obtenus frauduleusement ou illégalement», Trump a tweeté vendredi.

Le président sortant a ajouté que Biden a un “Gros problème insoluble,” citant des allégations de «Fraude électorale massive» dans des villes comme Detroit, Atlanta, Philadelphie et Milwaukee, dont il fait rage depuis des semaines.

Biden ne peut entrer à la Maison Blanche en tant que président que s’il peut prouver que ses ridicules «80 000 000 voix» n’ont pas été obtenus frauduleusement ou illégalement. Quand vous voyez ce qui s’est passé à Detroit, Atlanta, Philadelphie et Milwaukee, une fraude électorale massive, il a un gros problème insoluble! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 novembre 2020

La nouvelle exigence apparente de Trump pour une transition ordonnée du pouvoir fait suite aux commentaires qu’il a faits plus tôt cette semaine, affirmant qu’il le ferait. “certainement” quitter la Maison Blanche si le Collège électoral américain certifie le “gréé” résultat des élections pour Biden.

Il a ajouté, cependant, que ce serait un “erreur” pour eux d’accepter “frauduleux” résultats des élections et que ce serait un «Chose très difficile» concéder.

Trump a jusqu’à présent refusé de concéder l’élection à Biden, bien que le démocrate soit en tête du vote populaire et du collège électoral, selon les décomptes officiels. Il s’est plutôt lancé dans une quête pour prouver que le vote illégal dans plusieurs États a conduit à la victoire de son adversaire et a lancé de multiples poursuites dans le but d’annuler les résultats dans certains États.

Alors que Trump et certains de ses meilleurs avocats ont affirmé à plusieurs reprises qu’il avait encore un «Chemin clair vers la victoire» les chances de victoire du président semblent de plus en plus minces alors que les efforts litigieux de sa campagne continuent de balancer et de manquer.

Plusieurs poursuites électorales ont déjà été rejetées ou retirées dans les États du champ de bataille de la Pennsylvanie, du Michigan, du Wisconsin, de la Géorgie et de l’Arizona. Ceux qui restent actifs se battent pour des milliers de voix, peu susceptibles d’annuler l’élection, ou sont des batailles acharnées sur la légalité des processus électoraux d’un État.

