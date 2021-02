Donald Trump a émis l’hypothèse que Joe Biden mentait ou était « mentalement parti » après que le président a déclaré mardi soir que son administration était arrivée pour ne trouver aucun vaccin COVID-19 disponible.

Trump, qui a rompu mercredi son silence pour donner une série d’interviews marquant la mort de Rush Limbaugh, a déclaré à Newsmax Biden qu’il avait fait « une déclaration très stupide » sur les vaccins.

L’ancien président a taquiné une possible course en 2024, se vantant de son « énorme soutien », et a déclaré qu’il ne reviendrait pas sur Twitter – la plate-forme dont il a été banni le mois dernier.

«C’est devenu très ennuyeux», dit-il. «Nous ne voulons pas retourner sur Twitter.»

Donald Trump s’est entretenu avec l’animateur de Newsmax Greg Kelly mercredi soir

Trump est à Mar-a-Lago en Floride depuis son départ de Washington DC le 20 janvier

Trump, 74 ans, a critiqué mercredi les propos de Biden lors d’une mairie de CNN à Milwaukee la nuit précédente.

Biden, interrogé sur la lutte contre le COVID, a déclaré à l’hôte Anderson Cooper: « C’est une chose d’avoir le vaccin – que nous n’avions pas lorsque nous sommes arrivés au pouvoir – mais un vaccinateur: comment faire passer le vaccin dans le bras de quelqu’un?

Ses commentaires ont été immédiatement saisis par les critiques, qui ont souligné qu’un vaccin était disponible depuis avant Noël.

« Nous donnions des millions de coups, des millions de doses », a déclaré Trump mercredi, s’exprimant par téléphone pour accueillir Greg Kelly.

«Donc, soit il ne disait pas la vérité, soit il est mentalement parti. Un ou l’autre.

«Joe Biden est tué pour ce truc. Même les haineux ont dit, attendez une minute, ce vaccin a été annoncé bien avant.

Joe Biden est apparu mardi soir dans un hôtel de ville de CNN à Milwaukee

Biden et Trump sont photographiés lors d’un débat présidentiel le 29 septembre à Cleveland

Trump a souligné que Biden lui-même avait été vacciné avant son investiture le 20 janvier.

«Bien avant le 20 janvier», a déclaré Trump.

«Il a déclaré que nous n’avions pas de vaccin. Littéralement, je cite, nous n’avions pas de vaccin. Il s’éclaire sur celui-là. Même les mauvais. Même ceux qui ne sont pas vraiment fans, ils disaient que c’était une mauvaise déclaration.

«Peut-être, donnons-lui le bénéfice du doute – pourrait-il plaisanter? Parce que franchement, c’était une déclaration très stupide.

Trump est à Mar-a-Lago depuis son départ de Washington le 20 janvier et a vu ses alliés, dont les avocats Rudy Giuliani et Sidney Powell, engager des poursuites judiciaires massives pour avoir prétendu à tort que les machines à voter du Dominion avaient transféré les votes de Trump à Biden.

La paire fait face à une poursuite en diffamation de 1,3 milliard de dollars.

Plus tôt ce mois-ci, Fox News et trois présentateurs de Fox – Maria Bartiromo, Lou Dobbs et Jeanine Pirro – ont été poursuivis par une autre société de systèmes de vote, Smartmatic, pour 2,7 milliards de dollars. Giuliani et Powell sont également nommés dans le costume.

L’action en justice a vu les réseaux pro-Trump réduire considérablement leurs allégations de trucage électoral.

L’émission de Dobbs a été retirée des ondes et, plus tôt ce mois-ci, le présentateur de Newsmax, Bob Sellers, a pris d’assaut le plateau au milieu d’une interview avec le fondateur de MyPillow, Mike Lindell, lorsque Lindell a commencé à répandre les théories du complot électoral.

Dominion a déclaré avoir l’intention de poursuivre Lindell également.

Donald Trump est photographié le 20 janvier. Ses interviews de mercredi ont été pré-enregistrées

L’ancien président n’est également plus sur Twitter et a affirmé que le réseau social était « ennuyeux » sans lui.

Il a déclaré que les plateformes ne pouvaient pas faire face à sa popularité, affirmant qu’il comptait 89 millions d’abonnés sur Twitter « parce qu’ils l’ont retenu » et 39 millions supplémentaires sur le compte officiel POTUS.

«Nous avions d’autres sites où nous avions des millions et des millions de personnes», a-t-il déclaré.

«Nous étions à peu près aussi gros que possible. Et de même sur Facebook. Ils veulent tous ça.

«Une partie du problème est que mécaniquement, ils ne peuvent pas le gérer, c’est trop de monde. C’est plus grand qu’ils ne le sont de nombreuses fois.

Trump a déclaré que, depuis qu’il avait été contraint de quitter les réseaux sociaux pour incitation à la violence, ce n’était « pas la même chose ».

Il a déclaré: « Si vous regardez ce qui se passe sur Twitter, je comprends que cela devient très ennuyeux et que des millions de personnes partent.

«Ils la quittent, car ce n’est pas la même chose. Et je peux comprendre cela.

Trump a déclaré qu’il « négociait avec un certain nombre de personnes » sur la possibilité de créer son propre site, et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de revenir sur Twitter parce que les modérateurs le « harcelaient » pour avoir prétendu que l’élection avait été volée.

«Nous étions vraiment harcelés sur Twitter», a-t-il déclaré.

«Ils posaient toutes sortes de drapeaux, je suppose qu’ils les appellent. Ils signalaient presque tout ce que je disais. Tout ce que je disais était signalé.

«C’est honteux.

Et pourtant, d’autres pays ont dit les pires choses possibles. Et ils n’en parlent même pas.

Trump a également laissé planer la possibilité d’une course en 2024, affirmant qu’il était confiant de son soutien « formidable ».

Trump, vu quitter Washington DC le 20 janvier, a déclaré qu’il envisageait de se présenter à nouveau

Interrogé par Kelly s’il était couru, il a déclaré: « Je ne le dirai pas encore. Mais nous avons un soutien formidable. »

Trump a déclaré que ses chiffres de sondage étaient « à travers le toit ».

Il a quitté la Maison Blanche avec la plus faible approbation de poste de sa présidence à 29%, selon Pew Research, et des évaluations de plus en plus négatives pour sa conduite post-électorale.

La part des électeurs interrogés du 8 au 12 janvier qui ont qualifié la conduite de Trump depuis l’élection de passable ou médiocre est passée de 68% en novembre à 76%.

Les électeurs de Trump, en particulier, sont devenus plus critiques à l’égard du comportement post-électoral de leur candidat. La part de ses partisans qui qualifient sa conduite de pauvre a doublé au cours des deux derniers mois, passant de 10% à 20%.

Environ les deux tiers (68%) ont déclaré que Trump ne devrait pas continuer à être une figure politique nationale majeure pendant de nombreuses années à venir; 29% seulement disent qu’il devrait rester une figure majeure de la politique américaine.

Trump, cependant, a déclaré qu’il était devenu plus populaire depuis sa destitution à la Chambre le 13 janvier. Il a été acquitté par le Sénat samedi.

«Je suis le seul à être destitué et mes chiffres augmentent», a-t-il déclaré.

«Comprenez-le. Disons que quelqu’un est destitué. En général, vos chiffres baissent, ils baissent comme un ballon mort. Mais les chiffres sont très bons, ils sont très élevés. Je pense qu’ils sont plus élevés qu’ils ne l’étaient avant les élections, et ils étaient élevés aux élections.

Trump a déclaré que ses partisans « aiment le travail ».

Il a déclaré: «Nous avons fait un excellent travail. Nous avons réduit les impôts, nous nous sommes débarrassés des règlements. Nous avons reconstruit notre armée. Taxes réduites.

«Et la force spatiale? La seule force spatiale serait une grande réussite – la première fois en 74 ans, une nouvelle branche de l’armée américaine. Toutes les choses que nous avons faites.

«Et la frontière. Nous avons construit le mur. Le Mexique est tout prêt à payer pour le mur. Nous allions les charger à la frontière. Une somme modique. Le Mexique aurait payé le mur. Ils étaient tous prêts. Ils nous donnent 28 000 soldats. Ils les ont surveillés avant leur arrivée. Le président du Mexique est un grand gentleman, soit dit en passant. Il a envoyé 28 000 soldats à notre frontière, à ma demande, et nous n’avons pas payé pour cela. Nous avons gardé la frontière belle.

«Maintenant, regardez ce qui se passe à la frontière, c’est une honte», a-t-il ajouté.

«C’est une honte. Des centaines de milliers de personnes vont affluer.