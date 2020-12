WASHINGTON (AP) – Le procureur général William Barr, l’un des alliés les plus fidèles du président Donald Trump, démissionne au milieu des tensions persistantes avec le président au sujet des allégations sans fondement du président de fraude électorale et de l’enquête sur le fils du président élu Joe Biden.

Barr s’est rendu lundi à la Maison Blanche, où Trump a déclaré que le procureur général avait soumis sa lettre de démission. « Selon la lettre, Bill partira juste avant Noël pour passer les vacances avec sa famille », a tweeté Trump.

Trump a publiquement exprimé sa colère à propos de la déclaration de Barr à l’Associated Press plus tôt ce mois-ci selon laquelle le ministère de la Justice n’avait trouvé aucune fraude électorale généralisée qui changerait le résultat des élections. Trump est également en colère que le ministère de la Justice n’ait pas annoncé publiquement qu’il enquêtait sur Hunter Biden avant les élections, malgré la politique du ministère contre une telle déclaration.

Barr, dans sa lettre de démission, a déclaré qu’il avait informé Trump lundi de «l’examen par le département des allégations de fraude électorale lors des élections de 2020 et de la manière dont ces allégations continueront d’être poursuivies». Il a ajouté que son dernier jour de travail serait le 23 décembre.

Trump a déclaré que le sous-procureur général Jeff Rosen, qu’il a qualifié de «personne exceptionnelle», deviendra procureur général par intérim.

Trump a passé une grande partie de la journée à regarder le décompte du collège électoral et à appeler des alliés, mais s’est séparé pour rencontrer Barr. Son tweet sur la sortie de Barr était une réponse inhabituellement sincère d’un président qui est notoirement froid à son personnel partant et rapide à les appeler et les ridiculiser une fois qu’ils disent qu’ils partent. Le président avait précédemment affirmé avoir licencié des membres du personnel qui avaient démissionné pour se faire paraître plus puissant.

Malgré le mépris évident de Trump pour ceux qui sont publiquement en désaccord avec lui, Barr était généralement resté dans les bonnes grâces du président et a été l’un des alliés les plus ardents du président. Avant les élections, il avait soulevé à plusieurs reprises l’idée que le vote par correspondance pourrait être particulièrement vulnérable à la fraude pendant la pandémie de coronavirus, car les Américains craignaient d’aller aux urnes.

Mais Trump a une faible tolérance à l’égard des critiques, en particulier des critiques publiques, de la part de ses alliés et riposte souvent en nature.

Barr, qui occupait son deuxième mandat en tant que procureur général, a cherché à se présenter comme un leader indépendant qui ne céderait pas aux pressions politiques. Mais les démocrates ont accusé à plusieurs reprises Barr d’agir plus comme l’avocat personnel du président que comme le procureur général, et Barr s’était avéré être un allié largement fiable de Trump et un défenseur du pouvoir présidentiel.

Avant de publier le rapport complet de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’enquête sur la Russie l’année dernière, Barr a présenté les résultats d’une manière favorable à Trump, même si Mueller a ostensiblement déclaré qu’il ne pouvait pas disculper le président d’entrave à la justice.

Il a également nommé comme avocat spécial l’avocat américain qui mène une enquête criminelle sur les origines de l’enquête du FBI sur les élections de 2016 qui s’est transformée en enquête de Mueller sur une éventuelle coopération Trump-Russie, à la suite des appels répétés de Trump à «enquêter sur les enquêteurs».

Barr a également ordonné aux procureurs du ministère de la Justice de revoir le traitement de l’enquête fédérale sur l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, puis a cherché à rejeter les accusations criminelles contre Flynn, qui avait plaidé à deux reprises coupable de mensonge au FBI. Trump a par la suite gracié Flynn.

La rupture de Barr avec Trump à cause de la fraude électorale n’a pas été la première. Plus tôt cette année, Barr a déclaré à ABC News que les tweets du président sur les affaires du ministère de la Justice «m’empêchent de faire mon travail» et que les tensions ont éclaté il y a quelques mois à peine lorsque les deux étaient de plus en plus en désaccord sur le rythme de l’enquête sur Durham.

Trump avait été de plus en plus critique sur le manque d’arrestations et Barr disait en privé aux gens qu’il était frustré par les déclarations publiques de Trump sur l’affaire.

Trump aurait également blâmé Barr pour les commentaires du directeur du FBI Chris Wray sur la fraude électorale et le vote par correspondance qui ne cadraient pas avec la rhétorique alarmiste du président.

Les rédacteurs de l’Associated Press Colleen Long, Eric Tucker, Jonathan Lemire et Zeke Miller ont contribué à ce rapport.