Trump dit : « Je n’aurais pas dû quitter » la Maison Blanche, malgré la défaite des élections de 2020

Donald Trump a déclaré à ses partisans qu’il aurait dû rester à la Maison Blanche, malgré sa défaite aux élections de 2020, alors qu’il était à Lititz, dans l’État du champ de bataille de Pennsylvanie, samedi.

Les remarques de l’ancien président ont été faites lors de l’un de ses derniers meetings de campagne, où il a également dénoncé les sondages publics le plaçant derrière sa rivale Kamala Harris et a plaisanté en disant que les journalistes pourraient prendre une balle à sa place.

Les commentaires étaient hors du scénario – une reconnaissance de la façon dont il est devenu de plus en plus décomplexé alors que la fatigue de faire plusieurs rallyes par jour a inexorablement fait des ravages.

Trump est resté fidèle à son message pour certaines de ses remarques, affirmant que l’immigration clandestine était en baisse et que l’économie était en hausse lorsqu’il était président. Son équipe note avec satisfaction depuis des semaines qu’ils restent les deux principaux sujets de préoccupation des électeurs indécis dans les États du champ de bataille.

Mais Trump n’a pas pu s’empêcher de revenir à ses impulsions les plus problématiques consistant à qualifier les démocrates de « démoniaques » puis à se lamenter sur les élections de 2020, une question qui a fait l’objet de mauvais sondages et son équipe pensait l’avoir convaincu de laisser tomber.

« Nous avions la frontière la plus sûre de l’histoire de notre pays le jour de mon départ », a déclaré Trump. «Je n’aurais pas dû partir, je veux dire honnêtement, nous avons si bien fait, nous avons eu un si bon…» puis il s’est brusquement interrompu.

Cette remarque reflète ce que Trump a dit à ses collaborateurs et alliés à la suite de sa défaite électorale de 2020, une défaite qu’il n’a jamais concédée, et comment il a participé à au moins une réunion à la fin de son premier mandat où il a réfléchi au refus de quitter le parti blanc. House, a déclaré une personne proche du dossier.

Une fois que Trump a lancé les élections de 2020, il ne pouvait plus s’arrêter. Il a relancé les théories du complot démystifiées de 2020 et a de nouveau suggéré que les machines à voter seraient piratées et que les efforts visant à prolonger les heures de vote en Pennsylvanie – ce que sa propre équipe a préconisé – équivalaient à une fraude.

Trump a également passé du temps lors du rassemblement à s’en prendre à une série de sondages récents, notamment un sondage du Des Moines Register dans l’Iowa qui le plaçait quatre points derrière Harris dans l’État de l’Iowa. On ne s’attend généralement pas à ce que Harris gagne l’Iowa, mais cela pourrait être révélateur de son élan dans les derniers jours.

« Vous causez vraiment des dégâts, comme vous le faites avec cette personne dans l’Iowa », a déclaré Trump à propos du sondage Selzer réalisé samedi pour le Des Moines Register. «Cela s’appelle la suppression. Ils suppriment. Et cela devrait en fait être illégal.

Le Guardian a rapporté que les collaborateurs de Trump sont optimistes quant à ses chances, même s’ils admettent qu’ils n’ont aucune idée réelle de la façon dont des États incontournables comme la Pennsylvanie se briseront le jour des élections. Une partie de la confiance vient des sondages internes selon lesquels Trump pourrait remporter cinq des sept champs de bataille.

La série de griefs s’est étendue jusqu’à faire revivre un vieux favori qu’il avait lancé lorsqu’il était au pouvoir : fustiger les médias d’information et suggérer qu’il n’aurait aucune inquiétude à l’idée que des journalistes se fassent tirer dessus en cas de nouvelle tentative d’assassinat contre lui.

«Pour m’atteindre, il faudrait que quelqu’un tire sur les fausses nouvelles, et cela ne me dérange pas beaucoup, parce que cela ne me dérange pas. Cela ne me dérange pas », a déclaré Trump derrière des vitres pare-balles, tandis que certains partisans dans la foule riaient et se moquaient.