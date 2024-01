Trump dit “c’est moi qui suis responsable” si le projet de loi sur les frontières échoue

L’ancien président Trump a déclaré à ses partisans lors d’un rassemblement au Nevada qu’il acceptait d’être accusé d’avoir fait échouer le projet de loi bipartite sur les frontières actuellement négocié au Sénat.

Alors qu’il s’adressait à une foule animée de partisans à Las Vegas, dans le Nevada, Trump, l’actuel favori du Parti républicain, a semblé se féliciter du blâme potentiel auquel il pourrait être confronté s’il réussissait à persuader les républicains du Congrès de rejeter le projet de loi bipartite sur la sécurité des frontières.

“En tant que chef de notre parti, il n’y a aucune chance que je soutienne cette horrible trahison de l’Amérique par l’ouverture des frontières”, a déclaré Trump à ses partisans samedi. «Je vais me battre jusqu’au bout. Beaucoup de sénateurs essaient de dire, respectueusement, qu’ils me rejettent la faute. Je dis, c’est bon. S’il vous plaît, blâmez-moi. S’il te plaît.”

Trump se joint au président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.) pour critiquer le président Biden qui a déclaré vendredi qu’il fermerait la frontière américano-mexicaine lorsqu’elle « serait débordée » si le Congrès parvenait à adopter une législation bipartite sur les frontières.

“Soyons clairs”, a déclaré Biden dans un communiqué vendredi. « Ce qui a été négocié serait – s’il était adopté dans la loi – l’ensemble de réformes le plus dur et le plus juste pour sécuriser la frontière que nous ayons jamais eu dans notre pays. Cela me donnerait, en tant que président, une nouvelle autorité d’urgence pour fermer la frontière lorsqu’elle est saturée. Et si on me donnait cette autorité, je l’utiliserais le jour où je signerais le projet de loi.

La posture de Trump lors du rassemblement au Nevada était similaire à son message sur Truth Social de samedi matin, où il avait qualifié le projet de loi sur les frontières de « catastrophe imminente ».

Le projet de loi bipartite sur la sécurité des frontières est négocié au Sénat, mais s’il passe par la Chambre haute, il pourrait ne pas survivre à la Chambre. Vendredi, dans une lettre à ses collègues, Johnson a déclaré que la législation serait « morte » dès qu’elle parviendrait à la chambre basse si les termes de la rumeur à son sujet restaient intacts.

Trump a déclaré que si Biden voulait « sécuriser » la frontière, il n’avait pas besoin d’adopter une loi.

“Je l’ai fait sans facture”, a déclaré Trump au Nevada.

Les remarques de Trump sont similaires à celles de Johnson, qui a également dénoncé samedi Biden, indiquant au président d’utiliser l’action exécutive pour réduire le nombre total de rencontres à la frontière. En décembre, ce nombre a dépassé les 300 000, selon aux douanes et à la protection des frontières des États-Unis (CBP).

« Comme je lui ai expliqué [Biden] dans une lettre à la fin de l’année dernière, et je lui ai spécifiquement réitéré à plusieurs reprises depuis, qu’il peut et doit prendre des mesures exécutives immédiatement pour inverser la catastrophe qu’il a créée », a déclaré Johnson.

L’ancien membre du Congrès du Texas, Beto O’Rourke, a critiqué les commentaires de Trump lors de son apparition sur CNN, affirmant que Trump et le Parti républicain ne voulaient pas résoudre les problèmes et qu’ils ruinaient la « meilleure » offre de la Maison Blanche et des démocrates à la chambre haute.

“Il est très clair que Donald Trump et son parti républicain ne veulent pas de solution”, a déclaré samedi O’Rourke. “Malgré toutes les fanfaronnades sur le chaos à la frontière et sur “l’invasion” dont ils parlent, lui et son parti républicain reçoivent la meilleure offre qu’ils auront jamais reçue du président Biden et des démocrates du Sénat.”

Le représentant Robert Garcia (Démocrate de Californie) a eu des pensées similaires en réagissant au discours de Trump au Nevada.

“Il préférerait le chaos, il préférerait que rien ne se passe plutôt qu’une sorte de solution”, a déclaré Garcia lors de son apparition sur CNN samedi.