Trump dit aux rebelles du golf de prendre de l’argent saoudien

Le prochain événement de la ligue LIV soutenue par l’Arabie saoudite se tiendra sur le parcours Trump de Bedminster

L’ancien président américain Donald Trump a conseillé aux golfeurs de rejoindre la ligue de golf LIV soutenue par l’Arabie saoudite avant son prochain événement dans son Trump National Golf Club Bedminster dans le New Jersey.

“Tous ces golfeurs qui restent” fidèles “à la très déloyale PGA, sous toutes ses différentes formes, paieront un gros prix lorsque l’inévitable FUSION avec LIV arrivera, et vous n’obtiendrez rien d’autre qu’un grand” merci “des officiels de la PGA qui gagnent des millions de dollars par an”, Trump a mis en garde contre Truth Social.

“Si vous ne prenez pas l’argent maintenant, vous n’obtiendrez rien après la fusion et ne direz que l’intelligence des signataires d’origine”, il prétendait.

Les conseils de Trump viennent malgré le groupe de justice du 11 septembre critiquant les joueurs qui ont déjà quitté le navire, et envoyant également à Trump une lettre lui demandant de reconsidérer son soutien à la tournée car ils pensent que le gouvernement saoudien était complice des attaques de 2001 sur le sol américain.

“La nation saoudienne est en grande partie responsable de la mort de nos proches et de l’horrible attaque contre l’Amérique. Et vous le savez”, dit 9/11 Justice dans le document.

“L’ancien président a spéculé à juste titre en 2016 que l’Arabie saoudite avait renversé le [twin] Towers et maintenant le FBI a publié les documents pour lui donner raison”, a noté le fils d’une victime des attentats, Brett Eagleson, à CNN lors de l’explosion de Trump.

“Pourtant, il choisit l’argent plutôt que l’Amérique. Tant pis pour l’Amérique d’abord. Un triste jour.”

L’émergence du LIV dans le paysage du golf a provoqué une sorte de guerre civile dans le sport.

Soutenu par le Fonds d’investissement public qui a acheté l’équipe de Premier League anglaise Newcastle United en novembre de l’année dernière et est finalement dirigé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, la série LIV est considérée comme une ligue séparatiste et est accusée d’être un exercice de “sportswashing” pour le régime saoudien.

Pendant ce temps, le ministère américain de la Justice cherche à savoir si le PGA Tour s’est rendu coupable de comportement anticoncurrentiel au milieu de sa brouille avec le LIV.

Réagissant à la lettre de la justice du 11 septembre, la LIV a affirmé que les familles des victimes “Nous avons toute notre sympathie”.

“Bien que certains ne soient pas d’accord, nous pensons que le golf est une force pour le bien dans le monde entier”, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Alors que Tiger Woods et Rory McIlroy ont critiqué le LIV, d’autres anciens grands champions, dont Phil Mickelson, Dustin Johnson et Sergio Garcia, ont volontairement adhéré au projet dirigé par le PDG Greg Norman.

Comme indiqué par le libellé de l’explosion de Trump, lui aussi a eu ses propres problèmes avec la PGA.

L’année dernière, après que le Capitole américain ait été pris d’assaut par ses partisans qui ont refusé d’accepter la victoire de l’actuel leader américain Joe Biden aux élections générales de 2020, le PGA Tour est revenu sur sa décision d’avoir son parcours du New Jersey, Bedminster, hôte de la PGA de cette année. Championnat.

De plus, l’un de ses autres parcours à Turnberry en Écosse a également été retiré de la liste de rotation des hôtes potentiels pour l’Open au Royaume-Uni.

Bedminster a cependant reçu le feu vert du LIV, au milieu des protestations d’Eagleson qui a souligné qu’il se trouvait “dans l’arrière-cour où 750 habitants du New Jersey ont été assassinés [in the 9/11 attacks]” en référence aux attentats du World Trade Center et de ses emblématiques Twin Towers.

L’invitation LIV Golf à Bedminster aura lieu du 29 au 31 juillet et sera disputée par 48 joueurs en lice pour un total de 25 millions de dollars en prix.