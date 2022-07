Trump dit aux gens qu’ils doivent se présenter à la présidence pour se protéger des poursuites 1/6

Facebook



Le même homme qui a conseillé à d’autres candidats de simplement “déclarer victoire” lors d’une élection avec un vote trop proche pour être appelé (Mehmet Oz) parce que cela rend “plus facile de gagner”, dit aux conseillers autour de lui qu’il fera probablement un très annonce précoce qu’il se présente à nouveau à la présidence en 2024 pour rendre plus difficile pour les procureurs de l’inculper pour son rôle dans le complot du 6 janvier. Selon Rolling Stone, Trump prévoit de se protéger en rendant toute poursuite pénale aussi dangereuse que possible sur le plan politique et, idéalement, de remporter la présidence, devenant ainsi « intouchable ».

Lorsque Donald Trump déclarera officiellement sa candidature pour 2024, il ne se contentera pas de briguer un autre mandat à la Maison Blanche. Il fuira les problèmes juridiques, d’éventuelles accusations criminelles et même le spectre de la prison. Au cours des derniers mois, Trump a clairement indiqué à ses associés que les protections juridiques liées à l’occupation du bureau ovale sont une priorité pour lui, ont déclaré à Rolling Stone quatre personnes connaissant la situation.

Trump a «parlé de la façon dont, lorsque vous êtes le président des États-Unis, il est difficile pour les procureurs politiquement motivés de « vous atteindre », dit l’une des sources, qui a discuté de la question avec Trump cet été. “Il dit quand [not if] redevenu président, une nouvelle administration républicaine mettra un terme au [Justice Department] enquête qu’il considère comme l’administration Biden s’efforçant de le frapper d’accusations criminelles – ou même de le mettre, lui et son peuple, en prison.

Nous sommes tous devenus si insensibles à Trump que le cynisme et la prédisposition criminelle exposés ci-dessus devraient nous renverser en faisant les gros titres, et pourtant ce n’est pas seulement « attendu », les gens ont du mal à imaginer que Trump se comporte autrement.

Bien sûr, le complexe de victime habituel continue sans relâche dans l’esprit singulièrement concentré de Trump, “l’administration Biden est là pour l’avoir”, tandis que les preuves du Comité deviennent plus claires et plus convaincantes. De plus, une fois de plus, on nous rappelle que Trump considère la présidence comme littéralement au-dessus de la loi, plus proche d’un roi ou d’un dirigeant fasciste, comme MBS, quelqu’un qui met ses ennemis en prison parce que la présidence est une question de relations personnelles et de pouvoir. , pas la Constitution et la loi.

Beaucoup doutaient que Trump se présente à nouveau à la présidence. Il n’a jamais particulièrement aimé faire le travail, et il apprécie encore bon nombre des mêmes signes extérieurs à la retraite (adorer les foules). Mais l’immunité quasi totale contre les poursuites pourrait littéralement l’obliger à annoncer sa candidature, donnant à toute accusation un aspect politique, puis à espérer ardemment gagner afin qu’il puisse poursuivre certains démocrates et obtenir cette vengeance qu’il aime presque autant que lui-même.

Enfin, il faut être apolitique jusqu’au bout pour ne pas l’avoir vu venir. Le délai pour enquêter et éventuellement inculper Trump était de 60 à 120 jours après le 20 janvier 2021. L’intégralité du FBI était à la disposition de Merrick Garland, ainsi que des mandats judiciaires pour les enregistrements téléphoniques et informatiques. Garland a apparemment tellement peur de poursuivre un homme qui a tenté de voler le pays qu’il a ouvert une fenêtre d’opportunité inestimable pour que Trump annonce puis crie que toute arrestation ou accusation déposée est faite uniquement parce qu’ils savent qu’ils ne peuvent pas me battre. ” Ce n’est pas vrai, et cela devrait être risible étant donné les preuves trouvées par le comité, mais tout le monde sait que c’est à la fois important et puissant.

Trump sait que c’est important, et c’est pourquoi il annoncera sa nouvelle course dans un avenir très proche.