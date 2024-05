L’ancien président a expliqué comment il aurait réagi lorsqu’il était au pouvoir si la Russie ou la Chine avaient attaqué leurs voisins.

L’ancien président américain et actuel candidat républicain Donald Trump a déclaré aux donateurs de la campagne qu’il « aurait bombardé » Moscou et Pékin s’ils avaient attaqué l’Ukraine et Taïwan sous sa direction, a rapporté mardi le Washington Post, citant des sources.

Selon de nombreux donateurs, conseillers et autres personnes proches de lui, l’ancien président a intensifié sa rhétorique de campagne de collecte de fonds en prévision de sa probable revanche avec le président sortant Joe Biden lors des prochaines élections de novembre.

Trump, qui aborde régulièrement des sujets de politique étrangère lors de tels événements, aurait affirmé qu’il aurait bombardé la capitale russe en réponse à sa campagne en Ukraine, et aurait prescrit la même réponse à une hypothétique décision chinoise d’affirmer sa souveraineté sur Taiwan. Ces remarques « surpris » ses donateurs, selon le Washington Post.

L’ancien président Trump aurait également fait un « série de demandes audacieuses » pour solliciter d’importantes contributions de campagne lors d’événements de financement, car il aurait promis des réductions d’impôts, des approbations pour des projets d’infrastructures pétrolières et d’autres politiques que ses donateurs pourraient apprécier.















Certains experts juridiques interrogés par le Washington Post ont souligné que de telles promesses et demandes sont « tester les limites des lois fédérales sur le financement des campagnes électorales ».

Trump n’est pas étranger à la rhétorique dure, menaçant la Corée du Nord de « Feu et fureur » lorsque les tensions autour des programmes nucléaire et balistique de Pyongyang ont éclaté en 2017. Sur le conflit ukrainien, cependant, il avait promis auparavant de régler les hostilités dans les 24 heures seulement s’il était réélu en s’asseyant avec le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky et le président russe Vladimir Poutine.

Un précédent article du Washington Post suggérait que Trump espérait mettre fin au conflit en faisant pression sur l’Ukraine pour qu’elle accepte de reconnaître au moins une partie de ses pertes territoriales au profit de la Russie. À l’automne 2022, quatre anciennes régions ukrainiennes ont voté pour rejoindre la Russie, emboîtant le pas à la Crimée, qui avait fait de même en 2014.

La campagne Trump a toutefois rejeté le rapport WaPo, le qualifiant de « fausses nouvelles ».

En février, Bloomberg a également rapporté, citant un conseiller de l’ex-président, que si Trump remportait les élections, il pourrait faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle négocie la paix avec la Russie en menaçant de réduire massivement l’aide militaire américaine au pays.

La Russie maintient qu’elle est ouverte aux négociations sur l’Ukraine ; cependant, à l’automne 2022, Vladimir Zelensky a signé un décret interdisant toute négociation avec les dirigeants actuels de Moscou.