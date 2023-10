Trump dit au juge qu’il fera appel de l’ordre de silence dans une affaire d’ingérence dans les élections fédérales

Les avocats de l’ancien président Donald Trump ont déposé mardi une déclaration formelle d’appel après qu’un juge fédéral lui a interdit de dénigrer publiquement les témoins, les procureurs et le personnel judiciaire impliqués dans l’affaire pénale, alléguant qu’il avait tenté illégalement d’annuler les résultats des élections de 2020.

Le dépôt du dossier auprès de la Cour d’appel américaine du district de Columbia est intervenu quelques heures après que la juge de district américaine Tanya Chutkan a officialisé son ordonnance de lundi dans une décision écrite.

« Il est interdit à toutes les parties intéressées dans cette affaire, y compris les parties et leurs avocats, de faire des déclarations publiques, ou d’ordonner à d’autres de faire des déclarations publiques, qui ciblent (1) le procureur spécial chargé de poursuivre cette affaire ou son personnel ; (2) avocat de la défense ou son personnel ; (3) tout membre du personnel de ce tribunal ou autre personnel de soutien ; ou (4) tout témoin raisonnablement prévisible ou la substance de son témoignage, » le décision dit.

Chutkan a ajouté que l’ordonnance « ne doit pas être interprétée comme interdisant au défendeur de faire des déclarations critiquant le gouvernement en général, y compris l’administration actuelle ou le ministère de la Justice ; des déclarations affirmant que le défendeur est innocent des accusations portées contre lui ou que ses poursuites sont politiquement motivées ». ; ou des déclarations critiquant les programmes de campagne ou les politiques des rivaux politiques actuels de l’accusé, tels que l’ancien vice-président Pence.

Trump a qualifié la décision d' »inconstitutionnelle » après que la juge a annoncé son ordonnance lundi, et s’en est de nouveau plaint mardi aux journalistes dans un palais de justice de New York où lui et son entreprise combattent une action civile pour fraude de 250 millions de dollars intentée par le procureur général de l’État. bureau.

« Le juge a dit en gros que je n’avais pas le droit de parler », a déclaré Trump. « Ma parole m’a été retirée. Je suis un candidat qui se présente aux élections et je n’ai pas le droit de parler.

Dans sa décision, Chutkan a déclaré que le silence partiel était nécessaire et que l’affirmation des avocats de Trump « selon laquelle aucune limite ne peut être imposée au discours de l’accusé parce qu’il est engagé dans une campagne politique est intenable ».

« Des témoignages incontestés cités par le gouvernement démontrent que lorsque l’accusé attaque publiquement des individus, notamment sur des questions liées à cette affaire, ces individus sont par conséquent menacés et harcelés », a écrit Chutkan.

« L’accusé a fait ces déclarations devant un public national en utilisant un langage indiquant non seulement qu’il croit que le processus est illégitime, mais aussi que certaines personnes impliquées dans ce processus sont des menteurs, ou des ‘voyous’, ou méritent la mort », a-t-elle ajouté, estimant que « de tels ces déclarations présentent un risque important et immédiat.

Dans un mémoire déposé le mois dernier, l’équipe de Trump avait fait valoir que l’ordre de silence demandé par les procureurs était politiquement motivé, le qualifiant de « rien de plus qu’une tentative évidente de l’administration Biden de faire taire illégalement son principal opposant politique, qui a maintenant pris le pouvoir ». en tête dans les sondages. »

L’affaire devrait être jugée en mars. Trump a plaidé non coupable des quatre chefs d’accusation retenus contre lui : complot visant à frauder les États-Unis ; complot visant à entraver une procédure officielle ; obstruction; et complot contre le droit de voter et de faire compter son vote.