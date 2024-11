Trump dit à Tucker Carlson que Musk et RFK Jr pourraient être des « personnalités influentes » s’il gagne

Donald Trump a reconnu qu’Elon Musk et Robert F Kennedy Jr pourraient être des « personnalités influentes » dans une potentielle deuxième administration alors qu’il s’est assis jeudi pour une longue interview avec le radiodiffuseur conservateur Tucker Carlson dans l’État du champ de bataille de l’Arizona.

Trump a également insulté son adversaire, Kamala Harriset a qualifié Liz Cheney de « faucon de guerre » qui devrait être placée dans la ligne de mire pour « voir ce qu’elle en pense ». L’ancienne députée est devenue l’un de ses plus éminents critiques républicains.

Carlson a demandé à Trump de répondre aux spéculations selon lesquelles il embaucherait Musk, le patron de Tesla qui l’a soutenu et a investi des dizaines de millions de dollars dans un Super Pac soutenant sa campagne, et Kennedy, qui s’est présenté à la présidence en tant qu’indépendant avant de mettre fin à sa campagne et de soutenir. Trump en août.

« Vous pensez que Bobby Kennedy et Elon Musk seront des personnalités influentes, sans préciser quels seront ces rôles dans votre administration ? » demanda Carlson.

« Oui, je le fais », a répondu Trump.

La rencontre avec Carlson a eu lieu alors que Trump cherchait à prendre l’avantage dans un État à tendance républicaine historique, qu’il avait perdu lorsque Joe Biden l’avait vaincu il y a quatre ans. Les sondages lui ont récemment montré un léger avantage en Arizona, et la conversation avec Carlson a été présentée comme une collecte de fonds pour les efforts de rétablissement de l’ouragan Helene – une question importante en Caroline du Nord, un autre État charnière.

Carlson, un ancien commentateur conservateur de Fox News devenu encore plus ouvertement politique depuis son licenciement l’année dernière, était un intervieweur amical, rendant hommage à Trump devant une foule de partisans dans une arène couverte de 19 000 places à Glendale, une banlieue de Capitale et plus grande ville de l’Arizona, Phoenix. Il s’est ensuite entretenu avec l’ancien président pour une conversation qui a largement servi à lui donner l’espace nécessaire pour promouvoir sa candidature et ses projets pour une deuxième administration.

L’ancien président a passé une grande partie de l’interview à lancer des invectives à ses adversaires, qualifiant Harris d’« individu à faible QI » et de « stupide comme un roc ».

Il a également évoqué Cheney, dont le père, l’ancien vice-président Dick Cheney, était l’un des architectes de l’invasion américaine de l’Irak, qu’il a également critiquée. « C’est une faucon de guerre radicale », a-t-il déclaré. « Mettons-la là avec un fusil à neuf canons qui lui tire dessus. Voyons ce qu’elle en pense. Vous savez, quand les armes sont braquées sur son visage.

Mais Trump a esquivé d’autres tentatives de Carlson pour définir sa politique, y compris ses sentiments à l’égard du FBI et de la CIA, qui, selon le commentateur, « ont travaillé contre vous au nom du parti démocrate dès la minute où vous avez été élu en 2016 et ils le font toujours ». ça… Que vas-tu faire à ce sujet ?

Trump était plus disposé à parler de son affirmation selon laquelle « l’ennemi de l’intérieur », comme il appelle ses opposants politiques, est vraiment dangereux. Harris a profité de son utilisation du terme et de sa proposition de déployer l’armée contre eux pour affirmer qu’il est un fasciste qui recherche un « pouvoir incontrôlé ».

« Nous avons un ennemi de l’intérieur. Nous avons de très mauvaises personnes, et ces personnes sont également très dangereuses. Ils voudraient détruire notre pays. Ils aimeraient que notre pays soit un beau pays communiste ou fasciste de toutes les manières possibles, et nous devons y faire attention. Mais ce sont les plus grands escrocs, parce que [as] dès que j’ai dit un ennemi de l’intérieur, ils ont dit… oh, il parle d’un ennemi de l’intérieur. Ce sont des chiots malades, je vous le dis », a déclaré Trump.

Il est également apparu à jeter les bases d’une plainte pour fraudes’il perdait l’élection présidentielle de mardi. Les sondages le placent, lui et Harris, dans leur marge d’erreur dans les États clés qui décideront de la présidence, mais Trump a déclaré à Carlson qu’il était clairement en avance, et a laissé entendre que seule la « tricherie » pourrait l’empêcher de gagner.

« Je pense que nous sommes en avance de beaucoup, et… nous pouvons réduire cette tricherie, car il y a beaucoup de tricheurs. Si nous parvenons à limiter cette tricherie, nous remporterons une formidable victoire… Je pense que cela restera comme l’une des plus grandes victoires de tous les temps.

Mercredi, le coprésident de l’équipe de transition de Trump, Howard Lutnick, a minimisé la possibilité que Musk ou Kennedy se retrouvent dans le deuxième cabinet de Trump lors de l’élection présidentielle. une interview avec CNN. Musk « aiderait » probablement le gouvernement plutôt que de travailler pour lui, tandis que Kennedy, théoricien du complot et opposant aux vaccins, recevrait des données sur la santé, mais ne serait pas mis en lice pour diriger le département de la santé et des services sociaux.