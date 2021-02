Trump dira à CPAC qu’il ne veut PAS rompre avec le GOP et former son propre parti

Donald Trump devrait se jeter sur le président Joe Biden lors de son discours d’ouverture dimanche à la Conférence d’action politique conservatrice alors qu’il revient sur le devant de la scène politique pour la première fois depuis son départ.

Trump dira au public que « Joe Biden a connu le premier mois le plus désastreux de tous les présidents de l’histoire moderne », selon Fox News Channel.

L’ex-président annoncera dans son discours de dimanche qu’il ne lancera pas son propre parti politique, mais appellera plutôt les républicains à s’unir.

«Nous ne démarrons pas de nouveaux partis et nous ne diviserons pas notre pouvoir et notre force. Au lieu de cela, nous serons unis et forts comme jamais auparavant », dira Trump, selon un extrait du discours obtenu par Fox News.

Bien que Trump n’annonce officiellement rien en ce qui concerne son avenir politique, Fox rapporte qu’il marchera « jusqu’à la ligne d’annonce d’une autre campagne » pour reprendre la Maison Blanche à Biden en 2024.

Le discours devrait durer au moins 90 minutes.

Biden est à Wilmington, Delaware ce week-end et a assisté à l’église dimanche matin avec ses petits-enfants Natalie et Hunter, avant que la Maison Blanche n’appelle un « couvercle », ce qui signifie qu’il est à la maison pour la journée et ne fournira pas de contre-programmation au CPAC dimanche après-midi de Trump. discours.

« Bouclez votre ceinture pour dimanche, le président Trump est de retour et meilleur que jamais », a taquiné l’assistant de longue date de Trump, Jason Miller, vendredi, lors d’une apparition sur Fox Business Network.

La nouvelle que Trump s’engagera envers le GOP intervient après que des rumeurs ont émergé le mois dernier selon lesquelles il envisageait de créer son propre parti politique et de rompre avec les républicains.

Le principal assistant de Trump, Corey Lewandowski, a déclaré dimanche à Fox News que c’était toujours une « fausse nouvelle » que l’ancien président envisageait de créer son propre parti en dehors des républicains.

«Pourquoi voudriez-vous créer un tiers alors que vous êtes à la tête du Parti républicain? Lewandowski a posé. « Il n’y a aucun doute à ce sujet: Donald Trump est à la tête du Parti républicain. »

«Cette idée qu’il va créer un tiers, c’est une fausse nouvelle, d’accord? il a continué. «Il n’a jamais voulu faire ça.

Donald Trump annoncera dimanche lors de son discours à CPAC qu’il ne formera pas son propre parti politique: « Nous ne démarrons pas de nouveaux partis, et nous ne diviserons pas notre pouvoir et notre force »

Le président Joe Biden (à gauche) et son petit-fils Hunter (à droite) quittent l’église dimanche matin à Wilmington, Delaware. La Maison Blanche a appelé un « couvercle » afin que Biden ne fournisse aucune sorte de contre-programmation alors que Trump le frappe verbalement pendant CPAC dimanche après-midi

Le président Joe Biden (à droite) tient un parapluie pour promener ses petits-enfants Natalie (à gauche) et Hunter (au centre) hors de l’église dimanche matin à Wilmington, Delaware

Corey Lewandowski, un des principaux collaborateurs de Trump, a déclaré dimanche à Fox News que c’était toujours une « fausse nouvelle » que l’ancien président envisageait de créer son propre parti.

L’ancien président Donald Trump (à gauche) est photographié samedi sur son parcours de golf de West Palm Beach aux côtés du procureur général du Texas Ken Paxton (à droite) se préparant pour son apparition dimanche au CPAC à Orlando, en Floride

La partisane de Trump, Marcia English, se tient devant le Hyatt Recency à Orlando, où se tient CPAC, pour montrer son soutien à l’ancien président Donald Trump, qui prendra la parole lors de la conférence plus tard dimanche.

«Il a été à la tête du Parti républicain. Il est le soutien le plus important pour tout républicain candidat à une élection primaire ou générale, et cela continuera d’être le cas.

Bien que plusieurs candidats potentiels à la présidentielle républicaine 2024 aient fait des apparitions à CPAC, la plupart d’entre eux ont clairement indiqué qu’ils soutenaient Trump et le soutiendraient.

Les candidats potentiels qui ont pris la parole à CPAC comprennent les sénateurs Ted Cruz du Texas, Josh Hawley du Missouri, Tom Cotton de l’Arkansas, Rick Scott de Floride, le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem, le gouverneur de la Floride Ron DeSantis et l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo.

«Donald J. Trump ne va nulle part», a déclaré Cruz lors de son allocution lors du rassemblement massif.

Lewandowski a déclaré dimanche que la « première mission » de Trump était de reconquérir le Congrès en 2022 – un fait qu’il soulignera dans son discours de dimanche après-midi.

« Il va expliquer comment nous allons reprendre la Chambre et le Sénat en 2022, car c’est la première mission », a-t-il déclaré à Fox.

En appelant le Parti à se rassembler, Trump détaillera également une « voie » pour reprendre la majorité au Congrès en 2022, notamment en faisant valoir ses allégations répétées de fraude électorale et en proposant des moyens de l’arrêter.

Dépouillé de son compte Twitter, les seuls moyens de communication de Trump avec le public ont été les déclarations occasionnelles publiées par le « Bureau du 45e président », qu’il a formé après avoir quitté Washington.

Il a également brisé son silence médiatique plus tôt ce mois-ci en rejoignant Fox News par téléphone pour rendre hommage à la personnalité de la radio conservatrice Rush Limbaugh, décédée d’un cancer.

Un républicain Trump prévoit de s’en prendre à la présidente de la Conférence républicaine Liz Cheney (à droite), qui, lors d’un moment gênant lors d’une conférence de presse mercredi aux côtés du chef de la minorité Kevin McCarthy, a déclaré à propos de Trump: « Je ne pense pas qu’il devrait jouer un rôle dans l’avenir du parti ou du pays »

Malgré son message de rassembler le parti au milieu d’une flopée de républicains rompant avec l’ancien président, Trump envisagerait également de s’en prendre au leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy dans son discours.

Trump pourrait exprimer sa colère face à d’autres défections du GOP lors de sa deuxième mise en accusation.

L’ancienne présidente est toujours en train de mijoter la décision de McCarthy de garder la représentante Liz Cheney dans deux rôles du GOP de la Maison après avoir voté pour la destitution, ont déclaré trois sources à Politico.

Le mois dernier, McCarthy s’est envolé pour Mar-a-Lago dans le but de rafistoler les choses après avoir déclaré que Trump « portait la responsabilité » de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

Les efforts du républicain californien pour apaiser Trump se sont poursuivis cette semaine, lorsque McCarthy a jeté un coup d’œil à Cheney lors d’une apparition sur Fox News, suggérant qu’elle soutenait la culture d’annulation.

Les deux représentants républicains se sont lancés dans un remaniement maladroit lors d’une conférence de presse mercredi, lorsqu’un journaliste a demandé à Cheney si Trump devait s’exprimer à CPAC.

«Je ne pense pas qu’il devrait jouer un rôle dans l’avenir du parti ou du pays», répondit-elle, tandis que McCarthy se tenait à côté.

« Sur cette note positive, merci beaucoup », a ajouté McCarthy, concluant rapidement la conférence de presse.

Le mois dernier, McCarthy (à droite) s’est envolé pour Mar-a-Lago dans le but de réparer les choses avec Trump après avoir déclaré que l’ancien président « portait la responsabilité » de l’émeute du 6 janvier.

McCarthy a utilisé un panel de CPAC samedi pour faire l’éloge de Trump, créditant l’ancien président pour avoir obtenu des gains du GOP à la Chambre lors des élections de 2020

Lors d’un panel de CPAC samedi, McCarthy a débordé d’éloges pour Trump, créditant l’ancien président pour les gains importants du GOP à la Chambre lors des élections de novembre.

«Vous savez pourquoi nous avons gagné ça? Le président Trump a travaillé sur toutes ces courses », a déclaré McCarthy. « Même lorsque le président Trump était malade du COVID, il m’a appelé un soir de l’hôpital et m’a dit: « Kevin, nous devons continuer à faire ça ».

« Il ne pouvait pas faire les rassemblements, alors il faisait ces rassemblements par téléphone pour chaque district, et il ferait allumer le candidat et il parlait, et il en résultait les votes. »

La priorité absolue du chef de la minorité est de ramener une majorité du GOP à la Chambre lors des élections de mi-mandat, ce qui saisirait le marteau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Lewandowski a également apporté son soutien à McCarthy dimanche, affirmant qu’il devrait être le chef de la Chambre, et non Pelosi.

« Nous pensons que Mitch McConnell et Kevin McCarthy ont une meilleure opportunité de diriger notre pays que Chuck Schumer et Nancy Pelosi respectivement », a déclaré Lewandowksi à Fox à propos de l’ensemble du Parti républicain alors que le dernier jour du CPAC commençait. «Maintenant, nous pouvons avoir une manière différente d’y arriver. Nous pouvons avoir différents candidats.

« Nous voulons que les républicains soient majoritaires, et le président aura son mot à dire sur la façon dont cela se passera pour 2022″, a-t-il déclaré. « Oui, nous ne sommes peut-être pas d’accord sur tous les candidats, nous allons nous attaquer à certains candidats qui ont fait de mauvais votes – Liz Cheney est sur cette liste, Alex Gonzalez est sur cette liste. »