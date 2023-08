Trump devrait se voir réserver des frais RICO en Géorgie. Voici ce que vous devez savoir.

Il y a au moins une chose qui est restée la même dans les trois mises en accusation de Trump jusqu’à présent : le public n’a pas eu de visibilité en direct sur ce qui s’est passé.

C’est en grande partie parce que les tribunaux fédéraux et le tribunal de l’État de New York – où ces mises en accusation ont eu lieu – ont des politiques strictes limitant les caméras de télévision à l’intérieur du palais de justice, de sorte que la plupart des informations sont transmises via des rapports écrits, des croquis et, dans certains cas, des photographies.

Cependant, tout cela pourrait changer dans le cas de la Géorgie, car la politique de l’État est très différente. (Les comtés, les États et le système fédéral sont tous en mesure de définir leurs propres règles sur la manière de gérer les procédures judiciaires.)

En règle générale, toutes les salles d’audience de Géorgie autorisent les caméras, à moins qu’il n’y ait des circonstances atténuantes uniques. Cela signifie que la prochaine mise en accusation de Donald Trump en Géorgie et même son procès dans l’affaire du comté de Fulton – qui pourrait prendre des mois – pourraient également être diffusés, permettant au monde de le voir se dérouler en temps réel.

Selon des experts juridiques, de telles images peuvent être puissantes, dans leur capacité à façonner la perception publique des témoins, de l’affaire et du résultat. Il peut lutter contre la désinformation, par exemple, et fournir une source directe à laquelle les téléspectateurs peuvent se référer. Et comme l’a rapporté NPR, le public est plus susceptible d’avoir confiance dans l’issue d’une affaire judiciaire s’il est en mesure de regarder les débats eux-mêmes.

« Chaque fois que les membres du public voient ce qui se passe dans une salle d’audience au lieu de recevoir un filtre via les médias plus tard, cela peut être une bonne chose », déclare Kay Levine, professeur de droit à Emory.

Voici à quoi s’attendre une fois que Trump se rendra aux forces de l’ordre géorgiennes cette semaine – et pourquoi cette affaire pourrait avoir certains des enjeux les plus importants de tous les actes d’accusation de Trump jusqu’à présent.

Quelle est la prochaine étape pour la réservation et la mise en accusation de Trump?

Trump a déclaré qu’il se rendrait officiellement aux autorités géorgiennes le jeudi 24 août, peu de temps après le débat républicain (auquel il a refusé de participer) et la diffusion de son interview avec l’ancien présentateur de Fox News, Tucker Carlson. Sa mise en accusation, cependant, ne devrait avoir lieu que plus tard, les procureurs de Géorgie faisant pression pour des poursuites la semaine du 5 septembre. Dans le comté de Fulton, contrairement à certaines des autres juridictions où Trump a été inculpé, le processus de réservation est géré indépendamment de la mise en accusation quand il pourra présenter son plaidoyer.

Parce que Trump a déjà négocié un accord de cautionnement, il ne sera pas non plus détenu dans le comté de Fulton après s’être rendu. Au total, il a accepté une caution de 200 000 $, dont 80 000 $ pour les accusations de racket et 10 000 $ chacun pour chaque autre accusation, y compris la fabrication de faux. déclarations et faire pression sur les fonctionnaires pour qu’ils ignorent le résultat des élections.

En plus des caméras potentielles dans la salle d’audience pour la mise en accusation, cela pourrait être le cas rare dans lequel Trump devra prendre une photo, ce que ses avocats ont pu négocier dans d’autres cas. Théoriquement, ses avocats pourraient obtenir un arrangement similaire cette fois-ci, mais le shérif du comté de Fulton, Pat Labat, a souligné qu’ils aimeraient traiter Trump comme n’importe qui d’autre qui a été accusé d’un crime.

« À moins que quelqu’un ne me dise le contraire, nous suivons nos pratiques normales, et donc peu importe votre statut, nous aurons une photo d’identité prête pour vous », a déclaré Labat à la chaîne d’information locale WSB-TV.

Les procureurs ont également signalé qu’ils souhaitaient faire pression pour un procès qui pourrait avoir lieu dès le 4 mars avant les élections, bien que l’équipe de Trump soit susceptible de résister. En raison du profil de Trump, de la complexité de l’affaire et du nombre d’accusés impliqués, les experts notent que la sélection des jurés et l’achèvement du procès pourraient prendre beaucoup de temps.

Quelle est la signification des caméras dans la salle d’audience ?

La transparence dans la salle d’audience pourrait être une différence significative. Alors que les avocats de Trump pourraient essayer de bloquer l’utilisation des caméras, en Géorgie, « ​​il existe des circonstances extrêmement limitées dans lesquelles un tribunal interdirait à une caméra d’entrer dans la salle d’audience », déclare Elizabeth Taxel, professeure de droit à l’Université de Géorgie.

Généralement, l’argument contre la présence de caméras dans la salle d’audience est qu’elles peuvent intimider les jurés et les témoins qui peuvent se sentir nerveux à l’idée d’être enregistrés. Mais David E. Hudson, avocat général de la Georgia Press Association, a déclaré au New York Times qu’il ne se souvenait pas d’un seul procès fermé aux caméras au cours de ses 40 années de représentation de la presse d’État. Les responsables géorgiens ont tendance à affirmer que les caméras offrent au public un aperçu important des affaires judiciaires et rendent les procès plus accessibles.

Auparavant, les avocats de Trump ont poussé à garder les caméras hors du palais de justice de New York où son acquittement a eu lieu, arguant que cela provoquerait un «spectacle». À l’époque, un juge de New York s’est rangé du côté de son équipe, bien qu’il soit moins courant que les caméras soient autorisées dans les salles d’audience de l’État.

La possibilité de voir ces événements se dérouler en temps réel pourrait aider les gens à suivre les détails du procès, notent les experts, et cela pourrait potentiellement changer le comportement des avocats et des témoins puisqu’ils savent qu’ils seront filmés. De plus, une mise en accusation et un procès plus publics pourraient façonner le discours public sur l’affaire, tout comme les audiences télévisées de Tory Lanez, le musicien condamné à 10 ans de prison pour avoir tiré sur le rappeur Megan Thee Stallion, et Amber Heard, qui a poursuivi l’acteur Johnny Depp pour diffamation, ont déjà fait.

Bien qu’il soit peu probable que les loyalistes de Trump soient émus par de nouvelles informations dans ce procès, il est possible que cela puisse avoir de l’importance pour les électeurs décisifs, qui pensent généralement que ces actes d’accusation sont graves. Dans un récent sondage ABC News/Ipsos, par exemple, 64 % des électeurs indépendants pensent que les accusations portées contre la Géorgie sont graves.

« De tous les problèmes juridiques de Donald Trump, l’acte d’accusation de la Géorgie est le plus politiquement dangereux », a précédemment déclaré John Cluverius, directeur de la recherche par sondage au UMass Lowell Center for Public Opinion, dans un communiqué. « C’est un autre rappel aux électeurs géorgiens, en particulier à ceux des banlieues, que Trump a tenté de voler les élections de 2020 et de renverser leurs bulletins de vote correctement comptés. »

Pourquoi ne devriez-vous pas supprimer ce quatrième acte d’accusation ?

Il y a naturellement beaucoup de fatigue face aux nombreuses inculpations auxquelles Trump est confronté, car c’est la quatrième fois qu’il subit tout ce processus.

Sur les quatre actes d’accusation, cependant, la Géorgie occupe un rang élevé en termes d’importance en raison des implications qu’elle pourrait avoir sur l’avenir de la démocratie américaine. Cette affaire, tout comme l’acte d’accusation fédéral axé sur les élections de 2020, pourrait créer un précédent quant à la gravité avec laquelle les tribunaux punissent ceux qui tentent de contrecarrer le transfert démocratique du pouvoir. Et son résultat pourrait déterminer jusqu’où les futurs candidats à la présidentielle sont prêts à prendre pour contester les résultats des élections qu’ils n’aiment pas.

Fait intéressant, cette affaire accuse également 18 autres personnes qui ont aidé le stratagème de Trump en Géorgie, et pourraient voir des personnalités de premier plan comme les anciens avocats de Trump Rudy Giuliani et John Eastman ainsi que l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows naviguer également dans leurs propres conséquences juridiques. Cela signifie que cela pourrait également créer de nouvelles limites pour ce que les alliés d’un candidat peuvent légalement faire pour les aider à contester les résultats après avoir perdu une course.

De plus, cet acte d’accusation est à surveiller car Trump serait incapable de se pardonner s’il redevenait président, compte tenu des règles spécifiques concernant les pardons dans l’État. En Géorgie, les grâces pour les infractions pénales doivent être approuvées par un conseil d’État et ne peuvent être délivrées unilatéralement par le gouverneur ou le président.