En tant qu’employé retraité du gouvernement américain, j’ai régulièrement généré et géré des documents classifiés. Si on découvrait que j’avais le volume de documents trouvés à Mar-a-Lago, je serais inculpé et détenu sans caution en vertu de la loi sur l’espionnage.

On me demandait quotidiennement avec qui j’avais partagé les documents, si je les avais mis ou non à la disposition de tiers, etc. Mes enregistrements téléphoniques, ordinateurs, journaux de visiteurs et autres interactions seraient parcourus pour tous les contacts. Les autorités continueraient certainement à rechercher tous les endroits susceptibles de contenir des documents classifiés supplémentaires.

M. Trump a dit un jour : « Je pourrais me tenir au milieu de la Cinquième Avenue et tirer sur quelqu’un et je ne perdrais pas d’électeurs. Sa thésaurisation imprudente, non autorisée et illégale de centaines de documents classifiés est la version actuelle de cette vantardise. Ceux qui le défendent aujourd’hui détournent, banalisent ses méfaits, et accusent les forces de l’ordre d’outrepasser.

J’applaudis les mesures que les forces de l’ordre ont prises envers M. Trump et ses avoirs non autorisés de documents hautement classifiés. Il devrait être tenu pleinement responsable de ses actes.

Michael A. Rug

Woodstock