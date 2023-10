Trump devrait comparaître au début d’un procès pour fraude civile qui pourrait démanteler son empire commercial – en direct

Il y a 51 min 08h55 HAE Trump se rend à New York pour un procès civil pour fraude qui pourrait voir son empire commercial démantelé Bonjour, lecteurs du blog politique américain. Tous les regards seront tournés vers une salle d’audience de New York ce matin, où Donald Trump devrait comparaître pour le début d’un procès qui déterminera le montant que lui et ses enfants doivent payer après qu’un juge a déterminé la semaine dernière qu’ils avaient commis une fraude. Présidé par le juge de la Cour suprême de New York Arthur Engoronle procès doit durer jusqu’au 22 décembre et l’ancien président figure sur la liste des témoins, tout comme ses enfants, qui pourraient donc être appelés à la barre. Le procès fait partie des nombreux démêlés juridiques dans lesquels Trump est impliqué, dont aucun ne semble avoir entamé son large avance dans la course à l’investiture présidentielle républicaine. Mais les implications pour Trump pourraient être accablantes. Si le juge est d’accord avec le procureur général de New York Létitia Jamesil pourrait imposer une lourde amende à l’ancien président et potentiellement causer de graves dommages à l’empire commercial que Trump a utilisé comme plate-forme pour lancer la carrière politique qui l’a amené à la Maison Blanche. Voici ce qui se passe d’autre aujourd’hui : Démocrates sont pris au milieu alors que les républicains d’extrême droite envisagent de tenter de supprimer Kévin McCarthy en tant que président de la Chambre des représentants. Vont-ils adhérer à cet effort, ou l’utiliser comme levier pour sauver McCarthy, en échange de concessions majeures ? Nous en entendrons beaucoup parler aujourd’hui.

Californie a un nouveau sénateur : Majordome de Laphonza la présidente du groupe pour le droit à l’avortement EMILY’s list, qui est gouverneur Gavin Newsom nommé pour occuper le siège Dianne Feinstein libéré quand elle est décédée la semaine dernière.

Karine Jean Pierre informera la presse de la Maison Blanche à 12h30, heure de l’Est, et expliquera peut-être ce que Joe Biden pense à tout le drame du Congrès.



Les évènements clés

il y a 2 mois 09h45 HAE La procureure générale de New York, Letitia James, est arrivée au palais de justice de Manhattan où un juge présidera la phase des dommages et intérêts du procès pour fraude civile de Donald Trump et de sa famille : La procureure générale de New York, Letitia James, parcourt la presse. Photographie : Andrew Kelly/Reuters Le procès a également attiré les manifestants habituels de la ville de New York : Les manifestants scandent devant la Cour suprême de New York avant le procès civil pour fraude commerciale de l’ancien président Donald Trump. Photographie : Brittainy Newman/AP



il y a 15 mois 09h31 HAE Il y a quelques minutes, la campagne présidentielle de Donald Trump a envoyé un e-mail attaquant Letitia James, la procureure générale de l’État de New York, qui l’avait poursuivi en justice, ainsi que sa famille, pour fraude. Un juge lui a donné raison la semaine dernière, ouvrant la voie à l’ouverture aujourd’hui du procès qui déterminera combien Trump devra payer pour gonfler ses actifs afin d’obtenir de meilleures conditions de prêt sur une période de dix ans. Sous sa forme typique de Trump, l’e-mail est essentiellement une liste d’attaques contre James, notamment en la traitant de « militante démocrate » et en l’accusant d’être « indulgente envers la criminalité » et d’empêcher « les policiers de New York de faire leur travail ». James est en effet démocrate, et si elle a essayé de frustrer la police, les preuves suggèrent elle n’a pas été très douée pour ça.



il y a 36 mois 09.11 HAE Lauren Aratani du Guardian nous en dit plus sur le procès civil pour fraude de Donald Trump qui se déroule aujourd’hui à New York et sur les raisons pour lesquelles il pourrait avoir des conséquences financières majeures pour l’ex-président et sa famille : À seulement quelques kilomètres au sud de la Trump Tower à New York, un juge entendra lundi des allégations de fraude au sein de la Trump Organization dans le cadre d’un procès qui pourrait voir Donald Trump et son entreprise familiale payer des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts et qui a déjà été a menacé de mettre fin à sa carrière commerciale dans la ville où elle a débuté. La procureure générale de New York, Letitia James, a accusé Trump d’avoir utilisé des états financiers faux et trompeurs de 2011 à 2021 pour s’enrichir ainsi que ses entreprises, l’aidant à négocier des accords et à obtenir du financement. Sur la base d’une enquête de trois ans menée par son bureau, James affirme que Trump doit au moins 250 millions de dollars pour avoir commis une fraude. Au cours de l’enquête de trois ans, James a découvert que Trump avait exagéré la valeur de 23 de ses propriétés et actifs à hauteur de centaines de millions, voire de milliards de dollars. Trump a utilisé ces états financiers pour obtenir des prêts avantageux et faire paraître sa valeur nette plus élevée qu’elle ne l’était réellement. Trump a déclaré qu’il comparaîtrait devant le tribunal lundi. « Je vais au tribunal demain matin pour me battre pour mon nom et ma réputation », a-t-il déclaré dimanche sur son compte Truth Social. Le procès civil pour fraude de Trump qui débute lundi menace de mettre fin à sa carrière commerciale En savoir plus