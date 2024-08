Trump devrait associer Harris au retrait chaotique de la guerre en Afghanistan dans son discours à la Garde nationale

Dans un discours prononcé lundi devant les soldats de la Garde nationale dans le Michigan, l’ancien président Donald Trump devrait promouvoir son bilan en matière de politique étrangère et lier le vice-président Kamala Harris à l’un des points les plus bas de l’administration Biden : le retrait chaotique d’Afghanistan après 20 ans de guerre.

Le discours coïncide avec le troisième anniversaire de la 26 août 2021, attentat suicide L’attentat a fait 13 morts parmi les militaires américains et plus de 100 Afghans à l’aéroport international Hamid Karzai. Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l’attaque.

Trump, le candidat républicain à la présidence, devrait se présenter à 14 heures, heure de l’Est, à la 146e Conférence générale de l’Association de la Garde nationale des États-Unis. & Exposition à Détroit.

Depuis que Biden a mis un terme à sa campagne de réélection, Trump a concentré son attention sur Harris, désormais candidate démocrate à la présidence, et sur son rôle dans les décisions de politique étrangère. Il souligne en particulier les déclarations de la vice-présidente selon lesquelles elle était la dernière personne présente dans la salle avant que Biden ne prenne la décision sur l’Afghanistan.

« Elle s’est vantée d’être la dernière personne dans la salle, et elle l’a été. Elle était la dernière personne dans la salle avec Biden quand ils ont décidé de retirer les troupes d’Afghanistan », a-t-il déclaré la semaine dernière lors d’un rassemblement en Caroline du Nord. « Elle a eu le vote final. Elle a eu le dernier mot, et elle était totalement pour. »

Les proches de certains des 13 militaires américains tués est apparu sur scène Lors de la Convention nationale républicaine le mois dernier, Biden a déclaré qu’il n’avait jamais nommé publiquement leurs proches. Cette déclaration était une réponse implicite aux allégations selon lesquelles Trump ne respectait pas les vétérans et avait précédemment qualifié les soldats tués pendant la Seconde Guerre mondiale de pigeons et de perdants – accusations niées par Trump.

Sous Trump, les États-Unis signé un accord de paix avec les talibans, qui visait à mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis et à rapatrier les troupes américaines. Biden a ensuite évoqué cet accord alors qu’il cherchait à détourner la responsabilité de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, affirmant qu’il l’a contraint à retirer ses troupes et a préparé le terrain pour le chaos qui a englouti le pays.

UN Examen du retrait par l’administration Biden Il a reconnu que l’évacuation des Américains et de leurs alliés d’Afghanistan aurait dû commencer plus tôt, mais a attribué les retards au gouvernement et à l’armée afghans, ainsi qu’aux évaluations de l’armée et de la communauté du renseignement américaines.

Les deux principaux généraux américains qui ont supervisé l’évacuation ont déclaré que l’administration n’avait pas suffisamment planifié le retrait. Le plus haut gradé de l’armée américaine à l’époque, le général Mark Milley, alors chef d’état-major interarmées, a déclaré aux législateurs En début d’année, il avait exhorté Biden à conserver une force résiduelle de 2 500 hommes pour assurer le soutien. Au lieu de cela, Biden a décidé de conserver une force beaucoup plus petite de 650 hommes qui se limiterait à la sécurité de l’ambassade américaine.