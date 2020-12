PALM BEACH, Floride – Le président Donald Trump devrait arriver à Palm Beach le 23 décembre et retourner à Washington, DC, le 3 janvier après ses derniers Noël et nouvel an à Mar-a-Lago en tant que président, selon un source qui a appris la visite des services secrets.

Des spéculations largement répandues au cours de la semaine dernière avaient suggéré que Trump pourrait passer son dernier Noël au pouvoir à la Maison Blanche, ou qu’il pourrait venir à Mar-a-Lago et ne pas retourner à Washington pour l’investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier.

On ne sait pas comment Trump passera les vacances et combien de membres de sa famille le rejoindront. Le premier couple ne se rendra pas à Bethesda-by-the-Sea, où ils ont traditionnellement assisté aux services du réveillon de Noël. L’église, où le couple s’est marié et leur fils Baron a été baptisé, organise des services virtuels du réveillon de Noël sur YouTube.

Trump et la première dame pourraient assister à des services en direct à l’église familiale de West Palm Beach. L’année dernière, Trump a rompu avec la tradition et s’est rendu aux services du réveillon de Noël à l’église évangélique à un moment de la campagne où son comportement était critiqué par certains érudits chrétiens évangéliques.

On ignore également si Trump accueillera son gala annuel sur le tapis rouge du Nouvel An.

Pour les habitants, la visite de 12 jours sera probablement la dernière fois que les routes seront fermées le long du South Ocean Boulevard, l’itinéraire du cortège à destination et en provenance de l’aéroport international de Palm Beach, de Mar-a-Lago et du Trump International Golf Club de West Palm Beach.

Après avoir quitté ses fonctions, South Ocean près de Mar-a-Lago ne sera plus fermé lorsque l’ancien président se rendra dans son club privé, selon la source. Trump et la première dame Melania Trump ont déclaré Mar-a-Lago leur résidence légale et devraient vivre au club avec leur fils adolescent Baron.

Certains voisins ne veulent pas que la première famille vive au club et ont rendu public leur différend. Mardi, l’avocat de West Palm Beach, Reginald G.

Selon Stambaugh, Trump a violé un accord qu’il a conclu avec la ville après de longues et controversées réunions en 1993 sur son engagement à préserver le domaine de 18 acres si la ville lui permettait de transformer Mar-a-Lago en club.

Coniglio a également reçu un fax d’une organisation exprimant des préoccupations similaires. « Nous ne voulons pas que vous soyez notre voisin et enfreignez nos lois », lit-on dans la lettre du groupe se faisant appeler le Palm Beach Committee.

Trump a effectué plus de 30 visites présidentielles à Mar-a-Lago depuis son inauguration, et la fermeture d’un tronçon d’un demi-mile de South Ocean Boulevard a été particulièrement difficile pour les voisins et les travailleurs des services qui ont été tenus de franchir un point de contrôle des services secrets pour se rendre chez eux.

Parce que South Ocean est la seule artère le long de cette partie de l’île, aucune autre route ne pouvait servir de détour – ce qui signifie que pour aller de l’extrémité nord de l’île au sud, il fallait traverser un pont pour West Palm Beach.