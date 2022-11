Trump devrait annoncer aujourd’hui sa candidature à la présidentielle de 2024

L’ancien président Donald Trump se prépare à lancer mardi sa troisième campagne pour la Maison Blanche, cherchant à passer de défaites décevantes à mi-mandat et à défier l’histoire au milieu de signes indiquant que son emprise sur le Parti républicain s’affaiblit.

Trump avait espéré utiliser les gains attendus du GOP lors des élections de la semaine dernière comme tremplin pour se prévaloir de la nomination de son parti en obtenant un soutien précoce pour tenir à distance les challengers potentiels. Au lieu de cela, il se retrouve maintenant blâmé pour soutenir une série de candidats perdants après des résultats décevants dans lesquels les démocrates ont conservé le contrôle du Sénat et le contrôle de la Chambre reste trop tôt pour appeler.

“Espérons que demain sera l’un des jours les plus importants de l’histoire de notre pays !” Trump a écrit sur son réseau de médias sociaux lundi. Une annonce était attendue mardi à 21 h HNE de son club de Palm Beach.

Une autre campagne est un tournant remarquable pour tout ancien président, encore moins celui qui est entré dans l’histoire en tant que premier à être destitué deux fois et dont le mandat s’est terminé avec ses partisans prenant violemment d’assaut le Capitole américain dans une tentative meurtrière d’arrêter la transition pacifique du pouvoir le 1er janvier. 6, 2021. Un seul président dans l’histoire des États-Unis a été élu pour deux mandats non consécutifs : Grover Cleveland en 1884 et 1892.

Trump fait également face à une série d’enquêtes criminelles de plus en plus intenses, notamment une enquête du ministère de la Justice sur les centaines de documents portant des marques classifiées qui ont été découverts dans des boîtes et des tiroirs de son club Mar-a-Lago.

Des aides et des alliés avaient exhorté Trump à attendre la fin des mi-mandats – puis jusqu’à la fin des élections sénatoriales du 6 décembre en Géorgie – pour annoncer ses plans. Mais Trump, désireux de revenir sous les projecteurs, espère également éviter une longue liste de challengers potentiels, dont le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui s’est présenté à la réélection la semaine dernière et est maintenant invité par de nombreux membres de son parti à se présenter à la présidence. un puits.

Trump a tenté de blâmer le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, pour la performance du GOP – et les alliés de McConnell ont critiqué Rick Scott, le sénateur de Floride qui dirige le comité de campagne des républicains du Sénat.

Cependant, Trump a reçu le plus de critiques pour avoir élevé des candidats dans des États comme la Pennsylvanie et l’Arizona qui n’étaient pas attrayants pour les électeurs des élections générales parce qu’ils avaient adopté ses mensonges sur les élections de 2020 ou avaient des opinions dures sur des questions comme l’avortement qui étaient en décalage avec le courant dominant.

Alors que Trump a le soutien de la républicaine n ° 3 de la maison, la représentante Elise Stefanik, d’autres étaient déjà en train de passer à autre chose.

Lorsqu’on lui a demandé si elle soutiendrait Trump en 2024, la sénatrice républicaine Cynthia Lummis du Wyoming a déclaré aux journalistes lundi : « Je ne pense pas que ce soit la bonne question. Je pense que la question est, qui est l’actuel chef du Parti républicain ?

Lorsqu’on lui a demandé qui c’était, elle a répondu: “Ron DeSantis”.

Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, un critique de longue date de Trump, a comparé Trump à un lanceur qui continue de perdre après les déceptions du GOP en 2018, 2020 et maintenant 2022.

« Il a été sur le monticule et a perdu trois matchs de suite. Si nous voulons commencer à gagner, nous avons besoin de quelqu’un d’autre sur le monticule. Et nous avons un banc très solide qui peut sortir », a déclaré Romney. “Je sais, il y a des fans qui l’aiment. Tout comme, vous savez, un lanceur vieillissant, ce sont toujours des fans qui veulent les garder là pour toujours. Mais si vous continuez à perdre des matchs, essayez de mettre de nouveaux joueurs sur le terrain.

D’autres ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’annonce de Trump serait une distraction de la course en Géorgie et ont exhorté les candidats potentiels à se concentrer là-bas.

“Ce qui est vraiment important pour quiconque veut être candidat en 2024, c’est de nous aider dès maintenant en 2020 à terminer le cycle en remportant l’État de Géorgie”, a déclaré le sénateur John Thune, RS.D.

« Nous avions évidemment des attentes plus élevées au Sénat, qui ne se sont pas concrétisées. Je pense qu’il y a beaucoup de choses différentes qui contribuent à cela », a ajouté Thune. “Mais je pense que, vous savez, les gens qui étaient indûment concentrés sur les élections de 2020, ce n’est pas une stratégie gagnante avec des voix indépendantes.”

Même les alliés du flanc droit de l’ancien président au House Freedom Caucus ont gardé leurs distances avant l’annonce de Trump.

«Je me concentre sur ce qui se passe ici», a déclaré le représentant Scott Perry, R-Pa., président du Freedom Caucus, alors que les législateurs retournaient à Capitol Hill lundi. “Je ne fais tout simplement pas attention à aucune de ces choses, donc je ne veux pas faire de commentaire à ce sujet.”

Pendant ce temps, dans l’Utah, 86 législateurs républicains ont envoyé lundi un communiqué de presse exhortant DeSantis à se présenter, reflétant le mécontentement d’avoir Trump comme porte-drapeau de leur parti. La majorité mormone de l’État a longtemps été sceptique quant à l’isolationnisme et au langage grossier de Trump.

Et dans le Michigan, Paul Cordes, chef de cabinet du Parti républicain du Michigan, a rédigé une note interne de quatre pages qui critiquait les candidats soutenus par Trump pour des “balayages à l’échelle de l’État” qui donneront aux démocrates le contrôle total du gouvernement de l’État pour la première fois en 40 ans. années. Cela inclut Tudor Dixon, qui a perdu la course au poste de gouverneur face à la titulaire démocrate Gretchen Whitmer à deux chiffres.

Trump, a écrit Cordes, était “populaire parmi notre base et un facteur de motivation pour ses partisans, mais a fourni des défis lors d’un scrutin à l’échelle de l’État, en particulier avec les indépendants et les femmes lors des élections de mi-mandat”.