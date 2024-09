Trump dévoile une collection de montres en série limitée — RT World News

Le candidat à la présidentielle américaine Donald Trump a autorisé une série limitée de modèles de montres-bracelets de marque, dont l’un fait référence à la récente tentative d’assassinat à Butler, en Pennsylvanie.

Le candidat républicain a échappé de peu à la mort lors du rassemblement du 13 juin, puisque l’assassin potentiel a tué un membre de l’assistance et en a grièvement blessé deux autres avant d’être neutralisé par les services secrets.

Le site officiel de Trump Watches, mis en ligne jeudi, propose un « Combattez, combattez, combattez » modèle, faisant référence à ce que Trump a dit lorsqu’il a levé le poing juste après la fusillade de Butler. Les trois options de couleurs seraient des séries limitées à 1 000 pièces, à partir de 499 $ plus taxes.

L’autre modèle, baptisé Tourbillion, est en or 18 carats et incrusté de 122 diamants, dont seulement 147 seront disponibles. Il coûte 100 000 $.

Trump a également vendu des pièces d’argent de 100 dollars à son effigie, un « Que Dieu bénisse les États-Unis » Bible avec une dédicace du chanteur country Lee Greenwood pour 60 $, des baskets montantes dorées Trump pour 399 $ et « Victoire47 » eau de Cologne et parfum pour 99 $ la bouteille.















Tous ces produits semblent être des marchandises sous licence d’une société appelée CIC Ventures LLC, qui ne semble pas liée à la Trump Organization, l’entreprise immobilière du candidat républicain, qui a été ciblée par les procureurs de New York liés aux démocrates au pouvoir.

Trump a une longue histoire d’octroi de licences pour des produits de marque, de la vodka aux steaks, dont certains se sont mieux vendus que d’autres.

En revanche, les emblématiques casquettes de baseball rouges « Make America Great Again » ont été des produits officiels de ses campagnes présidentielles en 2016, 2020 et cette fois-ci également. Les achats de chapeaux MAGA authentiques comptent comme des contributions politiques et sont suivis par la Commission électorale fédérale.

Accusé par ses détracteurs de se lancer en politique pour son enrichissement personnel, Trump a fait don de chacun de ses chèques de paie alors qu’il était président de 2017 à 2021, et sa valeur nette a en fait diminué pendant son mandat.