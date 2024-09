Trump dévoile ses plans pour Elon Musk — RT World News

L’ancien président américain a qualifié l’entrepreneur milliardaire de « gars intelligent » pour avoir soutenu sa candidature à la Maison Blanche

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a déclaré que s’il remportait les élections de novembre, il mettrait en place un « efficacité gouvernementale » La commission est dirigée par l’entrepreneur milliardaire Elon Musk. Trump a présenté ses plans lors d’un discours prononcé jeudi au New York Economic Club.

Selon l’ancien président américain, l’organisme sera une force indépendante chargée de rationaliser le gouvernement fédéral.

« Je vais créer une commission d’efficacité gouvernementale chargée de réaliser un audit financier et de performance complet de l’ensemble du gouvernement fédéral et de formuler des recommandations sur les réformes drastiques que nous devons mettre en œuvre. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça », a-t-il ajouté. Trump a déclaré.

Il n'a pas précisé comment le panel fonctionnerait exactement, mais a noté que l'une de ses premières tâches serait d'élaborer un plan d'action pour « éliminer la fraude et les paiements abusifs » au sein du gouvernement, ce qui, selon lui, coûte aux contribuables des centaines de milliards de dollars chaque année.















Trump a plaisanté en disant que Musk, le PDG de SpaceX et Tesla, avait déjà accepté de prendre en charge la commission « parce qu’il n’est pas très occupé. »

Le candidat républicain a ajouté que Musk « sois un bon gars pour le faire » et que l’ensemble de l’entreprise avec l’entrepreneur en charge serait « être intéressant. » Trump a également salué Musk comme un « gars intelligent » pour lui donner « son soutien complet et total. »

Les rumeurs selon lesquelles Trump discuterait de l’idée d’un organisme d’audit circulent depuis des semaines, même si jeudi était la première fois qu’il soutenait publiquement l’idée. En réponse à un récent article du Washington Post sur les plans de nettoyage de Trump et la nomination potentielle d’Elon Musk, l’entrepreneur a écrit sur X (anciennement Twitter) qu’il « J’ai hâte » comme « Il y a beaucoup de gaspillage et de réglementations inutiles au sein du gouvernement qui doivent disparaître. »

Musk a déclaré qu’il « pleinement » soutient Trump lors des prochaines élections et est «prêt à servir» sous lui.

Les États-Unis seront la « capitale mondiale des crypto-monnaies » – Trump

Outre le nouveau comité d’audit et la nomination de Musk, Trump a déclaré qu’il prévoyait de se débarrasser de « un minimum de 10 anciennes réglementations pour chaque nouvelle réglementation », ainsi que « embrasser » industries du futur telles que les crypto-monnaies. Il s’est également engagé à maîtriser l’inflation et à réduire les impôts, ainsi qu’à stimuler l’approvisionnement énergétique national, à améliorer les politiques de logement et à créer un fonds souverain dans lequel investir « de grandes entreprises nationales ».