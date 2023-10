Trump devant un tribunal de New York pour un procès pour fraude qui menace sa carrière commerciale | Donald Trump

Donald Trump est arrivé lundi devant un tribunal de New York à quelques kilomètres au sud de la Trump Tower pour le premier jour d’un procès pour fraude qui pourrait voir l’ancien président et son entreprise familiale payer des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts et qui menace déjà de terminer sa carrière commerciale dans la ville où elle a commencé.

La procureure générale de New York, Letitia James, a accusé Trump d’avoir utilisé des états financiers faux et trompeurs de 2011 à 2021 pour s’enrichir ainsi que ses entreprises, l’aidant à négocier des accords et à obtenir du financement. Sur la base d’une enquête de trois ans menée par son bureau, James affirme que Trump doit au moins 250 millions de dollars pour avoir commis une fraude.

Une masse de caméras de télévision et de journalistes faisaient la queue devant le palais de justice, anticipant l’arrivée de Trump.

« C’est la continuation de la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps », a déclaré Trump alors qu’il se dirigeait vers le tribunal. Il a déclaré que ses états financiers étaient « phénoménaux », a qualifié James, qui est noir, de « raciste » et de « spectacle d’horreur » et a déclaré que l’affaire était supervisée par un « juge voyou ».

« Mon message est simple : peu importe votre pouvoir, peu importe la somme d’argent que vous pensez avoir, personne n’est au-dessus des lois », a déclaré James devant le tribunal.

Au cours de l’enquête de trois ans, James a découvert que Trump avait exagéré la valeur de 23 de ses propriétés et actifs à hauteur de centaines de millions, voire de milliards de dollars. Trump a utilisé ces états financiers pour obtenir des prêts avantageux et faire paraître sa valeur nette plus élevée qu’elle ne l’était réellement.

Le procès est un procès au banc, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de jury. Le juge de la Cour suprême de New York, Arthur Engoron, qui préside le dossier, sera seul à trancher. Puisqu’il s’agit d’un procès civil, Trump ne sera pas envoyé en prison s’il est reconnu coupable et n’aura pas non plus à comparaître devant le tribunal.

Dans son discours d’ouverture, Engoron a déclaré que même s’il connaît un peu beaucoup de choses, « une chose que je connais est la définition juridique de la fraude ». Engoron a décrit les composantes de la fraude, notamment le fait de savoir qu’une déclaration est fausse et de justifier des mensonges.

Le procureur de l’État, Kevin Wallace, a présenté les arguments du gouvernement contre Trump. Wallace a déclaré que Trump et les autres accusés avaient violé la loi en « présentant les déclarations comme vraies tout en sachant qu’elles étaient fausses ».

« Ils prétendent qu’ils n’ont pas été impliqués dans le processus d’évaluation », a déclaré Wallace, mais « il existe de nombreuses preuves d’intention ».

S’exprimant au nom des Trump, les avocats de la défense Christopher Kise et Alina Habba ont fait l’éloge de Trump et ont déclaré que les prêteurs étaient reconnaissants d’avoir fait affaire avec lui.

« Le président Trump a gagné des milliards de dollars en bâtissant l’empire immobilier le plus prospère au monde », a déclaré Kise. Les états financiers « représentent une fraction des transactions commerciales globales de l’empire commercial global ».

Il n’y a eu « aucun profit injuste et il n’y a eu aucune victime », a déclaré Kise.

Jusqu’à présent, les choses ne se sont pas bien passées pour le camp Trump. Mardi dernier, Engoron a déclaré Trump coupable de fraude, affirmant que les documents soumis comme preuve montraient une utilisation persistante d’états financiers erronés. Trump, a-t-il dit, travaillait dans un « monde fantastique, pas dans un monde réel ».

Engoron a déclaré dans sa décision que le bureau du procureur général devra fournir la preuve de « une certaine composante d’intention et de matérialité » dans les états financiers frauduleux de Trump – c’est-à-dire la preuve qu’il a intentionnellement gonflé ses actifs dans un but lucratif.

Le juge a infligé une punition dramatique à Trump, ainsi qu’à ses fils adultes, Donald Trump Jr et Eric Trump, qui verront leurs certificats d’affaires annulés. Cela rendra presque impossible pour eux de continuer à faire des affaires à New York.

Ce qui pourrait aggraver encore la situation, c’est une lourde amende. Le bureau du procureur général devra prouver qu’il devrait y avoir une restitution des bénéfices de la famille Trump, ce qui signifie qu’elle devrait renoncer aux bénéfices qu’elle a réalisés sur ses états financiers truqués. Le bureau de James affirme que Trump a reçu des prêts en utilisant ces déclarations frauduleuses pour acheter des propriétés telles que le club de golf Trump à Miami, le Trump International Hotel and Tower à Chicago et le bâtiment Old Post Office à Washington DC. Tous les bénéfices qui en découlent, selon le procureur général, ont été réalisés grâce à des mensonges.

Si Trump et trois de ses enfants, dont Ivanka Trump, figurent sur la liste des témoins, on ne sait pas s’ils seront appelés à la barre. Même s’ils sont convoqués, ils peuvent choisir de ne pas comparaître, bien que le juge puisse l’utiliser contre eux au moment de prendre sa décision.

Le procès devrait se poursuivre jusqu’au 22 décembre, mais il ne durera probablement pas aussi longtemps, car la décision préalable du juge a réglé une question majeure : si Trump a effectivement commis une fraude. L’affaire se concentre désormais sur le montant qu’il devra payer pour cela.