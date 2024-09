Trump devance Harris, selon un sondeur américain influent — RT World News

Donald Trump a 58% de chances de remporter l’élection présidentielle, affirme N. Silver

L’analyste des élections américaines Nate Silver estime que les chances du candidat républicain Donald Trump de battre la vice-présidente Kamala Harris sont plus élevées qu’à tout autre moment depuis que Harris a annoncé sa candidature en juillet.

Bien que les sondages montrent systématiquement que Harris a une légère avance sur Trump, Silver revendiqué Les sondages récents ont révélé mercredi que le démocrate avait sous-performé et que Trump avait désormais 58,2% de chances de remporter l’élection de novembre, contre 41,6% pour Harris. La semaine dernière à la même période, le modèle de Silver donnait à Trump 52,4% de chances de gagner et à Harris 47,3%.

Les prévisions de Silver sont régulièrement citées par les médias américains et sont considérées comme faisant partie des prévisions électorales les plus influentes du pays. Sa méthodologie repose sur des sondages, des données économiques, la participation probable et d’autres facteurs, notamment l’après-convention. « rebond » qui renforce généralement un candidat pendant plusieurs semaines après la nomination officielle.

Les démocrates ont confirmé Harris comme la candidate de leur parti lors de la Convention nationale démocrate à Chicago il y a trois semaines. Cependant, Harris n'a pas reçu le prix « rebond » que la plupart des candidats font normalement, a expliqué Silver. CNN sondages Une enquête réalisée après la convention a montré que Harris et Trump étaient à égalité dans trois des six États clés et menaient d'environ cinq points dans trois autres, tandis qu'une enquête YouGov a montré que le démocrate menait de deux points à l'échelle nationale.















Avec ces sondages réalisés si peu de temps après la convention, Harris aurait dû détenir une avance plus large, a soutenu Silver.

Les prévisions de Silver sont contredites par d’autres sondeurs. FiveThirtyEight, une société d’analyse fondée par Silver, soutient que si l’élection avait lieu aujourd’hui, Harris aurait 55 % de chances de gagner, contre 44 % pour Trump. Alors que FiveThirtyEight et Silver utilisent la même méthodologie, FiveThirtyEight place plus de chances de gagner que les sondages précédents. accent sur les sondages à l’approche du jour du scrutin.

Les sondages individuels peuvent toutefois être trompeurs. Un sondage du New York Times du mois dernier a montré que Harris battait Trump par 50 % contre 46 % dans les États clés du Wisconsin, de Pennsylvanie et du Michigan. Cependant, le sondage a suréchantillonné les démocrates et, une fois ajusté, a montré que Harris et Trump étaient statistiquement à égalité dans les trois États.

Pour Harris comme pour Trump, remporter soit la Pennsylvanie et ses 19 votes électoraux, soit les 25 votes combinés du Michigan et du Wisconsin sera essentiel pour remporter l’élection.

Le modèle de Silver montre que Trump gagne en Arizona, en Géorgie, en Pennsylvanie, au Nevada et en Caroline du Nord, avec les deux candidats à égalité dans le Michigan et Harris avec une légère avance dans le Wisconsin.

« Il va sans dire que des choses plus étranges se sont produites qu’un candidat qui était en retard dans les sondages et qui a gagné », Silver a été mis en garde. « Et dans le climat politique polarisé des États-Unis, la plupart des élections sont serrées et un candidat est rarement hors course. »