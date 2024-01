Trump devance Haley par une marge de plus de 2 contre 1 en Caroline du Sud (sondage)

Politique





Donald Trump continue de détenir une avance dominante sur Nikki Haley dans la course aux primaires républicaines de Caroline du Sud – malgré sa récente campagne de publicités négatives attaquant sa rivale, selon un sondage interne mené par le super PAC qui soutient l’ancien président.

Trump, 77 ans, devance Nikki Haley par une marge de 2 contre 1 dans l’État de Palmetto, où l’espoir de la Maison Blanche, âgé de 52 ans, est né, a grandi et a été gouverneur pendant six ans, selon un sondage publié par Fabrizio. , Lee et associés mardi.

“Nikki Haley et ses alliés de l’establishment de Washington dépensent des millions de dollars pour tenter de sauver une campagne ratée qui est incapable d’articuler un chemin vers la victoire en Caroline du Sud – ou dans tout autre État d’ailleurs”, a déclaré une note publiée par la société de sondage aux côtés de Selon les résultats de son enquête.

“Le scrutin, qui est statistiquement inchangé par rapport à notre dernière enquête, montre que cet effort n’a aucun impact.”

L’enquête menée auprès de 600 électeurs de Caroline du Sud entre le 28 et le 29 janvier a révélé que Trump devançait Haley avec une marge de 35 points – 66 % à 31 %.

Même les électeurs de Caroline du Sud qui approuvent le poste de Haley en tant que gouverneur de l’État sont favorables à Trump lors des primaires, selon le sondage. Getty Images

Une majorité de partisans de Trump, 59 %, ont répondu qu’ils voteraient « certainement » pour l’ancien président lors des primaires de Caroline du Sud, alors que seulement 24 % des partisans de Haley ont dit la même chose.

Trump est également en tête à deux chiffres parmi les électeurs qui pensent qu’Haley a fait du bon travail en tant que gouverneur de Caroline du Sud.

Trump mène Haley par une marge de 35 points lors des primaires de l’État de Palmetto, selon une nouvelle enquête. PA

“Sur les 69% qui approuvent ses performances au poste de gouverneur, Trump gagne toujours avec une marge significative, 56% à 40%”, a constaté l’enquêteur.

Les publicités offensives contre Trump en Caroline du Sud n’ont pas non plus contribué à gagner le soutien de Haley.

Parmi les 59 % de Caroliniens du Sud qui ont vu une publicité négative ciblant l’ancien président, Trump arrive en tête avec 64 % contre 33 % pour Haley.

L’ancienne représentante Liz Cheney (R-Wyo.) plaidoyer récent Le fait que Haley reste dans la course au moins jusqu’au Super Tuesday s’est également retourné contre l’ancien gouverneur de Caroline du Sud, selon le sondage.

Seulement 17 % des personnes interrogées ont une opinion favorable de Cheney, tandis que 58 % ont une opinion défavorable de l’ancienne députée.

En conséquence, le soutien à Trump est resté ferme à 66 %, tandis que celui de Haley a chuté à 29 % lorsque les électeurs ont reçu l’information sur le soutien de Cheney à l’ancien gouverneur de l’État.

“Malgré son approbation positive du poste et les millions de publicités d’attaque contre le président Trump, les électeurs républicains de la Primaire de Caroline du Sud restent insensibles aux faibles tentatives de Haley pour changer d’avis”, conclut le mémo. “La Caroline du Sud reste fermement le pays de Trump.”

La primaire du GOP de Caroline du Sud aura lieu le 24 février.