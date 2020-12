Donald Trump a atterri au sommet d’un sondage annuel Gallup en tant que « l’homme le plus admiré » des États-Unis, remportant le titre de Barack Obama, qui a gagné au cours des 12 dernières années, mais se classe maintenant en tant que finaliste, avec Joe Biden à un tiers éloigné .

Dix-huit pour cent des répondants à l’enquête, publiée mardi, ont désigné le président Trump comme leur homme le plus admiré, tandis que le soutien d’Obama est tombé à 15%. Malgré sa victoire présidentielle et le jour de l’inauguration imminent, Biden n’a recueilli que six pour cent de soutien.

Le Dr Anthony Fauci, le pape François, Elon Musk, Bill Gates, le sénateur Bernie Sanders (I-Vermont), LeBron James et le Dalaï Lama faisaient également partie du top 10.

Aussi sur rt.com Biden déplore la bureaucratie « évidée » et dit que les États-Unis doivent « reconstruire » la sécurité nationale après Trump

L’actuel président américain est en tête du sondage annuel «le plus admiré» de Gallup depuis 60 ans sur 74. Trump a terminé deuxième derrière son prédécesseur Obama en 2017 et 2018, et les deux à égalité en 2019.

La position de Trump dans le sondage amène les utilisateurs libéraux des médias sociaux à s’en moquer, en particulier à la lumière de la perte de réélection du président, tandis que des utilisateurs plus favorables la désignent comme la preuve du soutien indéfectible du président parmi les Américains.

Le président Trump a été nommé L’HOMME LE PLUS ADMISÉ par Gallup! Obama a remporté ce titre pendant 12 ans et a maintenant perdu. L’Amérique AIME le président Trump et il a remporté cette élection! – SteelKRAKEN! Ann Vandersteel (@annvandersteel) 29 décembre 2020

Mais Sleepy Joe a gagné! Oui en effet!!!

Et Barry n’est plus qu’un mauvais souvenir! https://t.co/KKPmW2BiBd – Le président élu, essentiellement pacifique, Félix David Mejía (@FelixDavidMejia) 29 décembre 2020

Je suis confus par le sondage Gallup montrant que Trump est l’Américain le plus admiré. Cela signifie-t-il que David Duke n’était pas éligible? https://t.co/wqA5NAmdF0 – Kop * wow (@ KPLWW5) 29 décembre 2020

Attendez. Wut? https://t.co/L1xkecvwMo – 🇯🇲Black🇭🇹 Aziz 🇳🇬aNANsi🇹🇹 (@Freeyourmindkid) 29 décembre 2020

Alors que Trump a reçu moins de 20% dans l’ensemble du sondage, 48% des répondants qui se sont identifiés comme républicains l’ont voté leur choix pour « l’homme le plus admiré ». En comparaison, parmi ceux qui se sont identifiés comme indépendants, 11% ont voté pour Trump.

Un Obama a fini par arriver en tête des classements, l’ancienne Première Dame Michelle Obama étant nommée la « femme la plus admirée » de l’année – sa troisième fois – suivie par des gens comme Kamala Harris, Oprah Winfrey, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D -New York) et Hillary Clinton.

L’enquête de Gallup a été menée auprès de plus de 1 000 répondants entre le 1er et le 17 décembre et a une marge d’erreur de plus ou moins quatre points.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!