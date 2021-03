Fauci est le « Le roi des » bascules « et du déplacement des poteaux de but pour qu’il soit aussi beau que possible, » a déclaré le 45e président, soulignant que le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses «A dépensé de l’argent américain pour le laboratoire de Wuhan en Chine – et maintenant nous savons comment cela a fonctionné.»

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy