Trump-DeSantis Rift grandit, avec des rassemblements en duel et des injures

«Rien de tel que de saccager un gouverneur républicain 4 jours avant le jour du scrutin alors que son nom figure sur le bulletin de vote. #équipe », a écrit Josh Holmes, un stratège républicain et ancien directeur de campagne du sénateur Mitch McConnell, le chef du Sénat républicain, sur Twitter.

M. Trump a dit à ses partisans, tant en public qu’en privé, qu’il annoncerait bientôt une autre candidature présidentielle. M. DeSantis est largement considéré comme la principale alternative à la nomination républicaine, la spéculation alimentée par sa collecte de 200 millions de dollars stupéfiants pour soutenir sa candidature à la réélection (dont environ 90 millions de dollars non dépensés) et la conduite d’une campagne nationalisée dans laquelle il attaque le président Biden plus souvent que son challenger démocrate, l’ancien représentant Charlie Crist.

M. Trump et M. DeSantis sont les politiciens les plus populaires du Parti républicain remodelé : l’ancien animateur de 76 ans de “The Apprentice” et l’avocat de 44 ans qui s’est positionné pour prendre la relève en tant que maître.

L’ancien président a longtemps revendiqué une sorte de participation dans la montée en puissance de M. DeSantis, qui était un député d’arrière-ban relativement anonyme pendant six ans au Congrès lorsque sa campagne d’outsider pour le poste de gouverneur en 2018 a été levée par l’approbation de M. Trump.

Mais la générosité de M. Trump a un prix, et il a exprimé à plusieurs reprises sa perplexité devant le fait que M. DeSantis n’ait pas fait preuve d’une loyauté satisfaisante, selon des personnes proches de l’ancien président.