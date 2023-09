Trump, DeSantis et d’autres espoirs du GOP 2024 se disputent l’attention lors du match de football Iowa-Iowa State

DES MOINES, Iowa (AP) — Donald Trump croisera la route de plusieurs rivaux républicains samedi lorsqu’il assistera au match de rancune de football universitaire de l’Iowa, l’une des rares visites de l’ancien président jusqu’à présent dans l’État qui accueillera le premier caucus de nomination l’année prochaine. .

Trump se retrouvera dans l’une des plus grandes foules sportives de l’État au stade Jack Trice à Ames, où l’État de l’Iowa accueillera l’Iowa. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et plusieurs candidats moins connus prévoient également d’être présents au match.

Alors que la course entre dans sa traditionnelle accélération après la Fête du Travail, Trump a largement évité de tenir des assemblées publiques ou de participer à de nombreuses traditions de campagne chères à l’État, mais n’a pas payé de prix jusqu’à présent. Trump reste loin devant DeSantis et d’autres rivaux dans l’Iowa et à l’échelle nationale.

Trump a pris l’habitude de se rendre dans l’Iowa le même jour que DeSantis, que Trump considère comme sa principale menace. Les deux devraient être dans et autour du stade avant le coup d’envoi, ce qui rappelle la scène du mois dernier lorsque Trump a attiré des foules immenses à la foire de l’État de l’Iowa à Des Moines tandis que DeSantis s’adressait à un public plus restreint et se rendait à mi-chemin avec sa famille.

DeSantis a rencontré les fans des deux écoles aux hayons et il était accompagné du gouverneur Kim Reynolds, qui n’a soutenu aucun candidat mais est souvent apparu avec DeSantis et sa femme, Casey. DeSantis a déclaré qu’il assisterait au match avec Reynolds, un diplômé de l’Iowa State.

« Je dois dire que c’est un peu plus civilisé que le match Floride-Géorgie », a-t-il déclaré.

Les candidats Doug Burgum, gouverneur du Dakota du Nord, et Asa Hutchinson, ancien gouverneur de l’Arkansas, se sont également présentés aux hayons, qui se sont salués.

DeSantis se concentre de plus en plus sur la victoire ou le classement dans l’Iowa et affirme avoir déjà visité plus de la moitié des 99 comtés de l’État. Trump, quant à lui, n’a effectué que cinq visites dans l’Iowa cette année.

Trump devrait également assister au match de 14h30.

Au lieu de rassemblements à grande échelle, Trump s’appuie sur des événements organisés par les partis d’État qui offrent un large public amical sans frais pour sa campagne, tandis que son organisation politique paie des millions de dollars en frais juridiques alors qu’il fait face à quatre inculpations pénales. Il se trouvait vendredi soir dans le Dakota du Sud voisin pour participer à une collecte de fonds du parti de l’État avec la gouverneure Kristi Noem, qui l’a soutenu.

La campagne de Trump a également eu recours à la sensibilisation numérique. La semaine dernière, Trump a tenu une conférence téléphonique avec des dizaines de milliers d’habitants de l’Iowa. Il a organisé des événements en personne avec les électeurs. En juin, il a distribué des « Blizzards » Dairy Queen tout en avouant à haute voix qu’il ne savait pas ce qu’étaient les friandises molles.

Il n’existe pas d’exemple comparable dans l’histoire politique de l’Iowa d’un ancien président se présentant pour récupérer son ancien poste alors qu’il est également inculpé de plus de 90 chefs d’accusation. Mais d’autres candidats de premier plan et de solides favoris ont mené des campagnes électorales et de vente au détail pour lesquelles l’Iowa et d’autres premiers États primaires sont bien connus.

En 2007, alors sénateur. Hillary Clinton est entrée dans la course à l’investiture démocrate de 2008 en tant que célébrité nationale et grande favorite du parti dans les sondages nationaux. Attirant des foules plus nombreuses, Clinton a cherché à répondre à la demande en organisant de plus petites réunions avec des militants locaux avant de s’exprimer dans des gymnases et des salles bondées.

Clinton a également assisté à des événements festifs avec ses rivaux moins connus pour démontrer sa volonté de se soumettre à la rigueur que les Iowans exigent généralement. En fin de compte, elle a perdu le caucus de 2008 face au sénateur de l’époque. Barack Obama, qui a finalement remporté l’investiture et la Maison Blanche.

Trump a renoncé à tous ces événements, sauf un, dans l’Iowa cette année. L’exception a été le dîner Lincoln du Parti républicain de l’Iowa en juillet, un événement phare qui contribue à financer le caucus.

Thomas Beaumont et Hannah Fingerhut, Associated Press