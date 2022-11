Trump dépose une plainte contre le procureur général de New York

Incapable de persuader les avocats de Floride de se retirer mercredi, l’avocat général de l’organisation Trump, Alan Garten, a ensuite visé M. Epshteyn, le blâmant dans un e-mail à M. Epshteyn et à d’autres avocats pour le dépôt de la plainte, a déclaré le peuple. avec connaissance de la discussion. Les frustrations avec M. Epshteyn parmi certains des autres assistants et représentants de M. Trump couvaient depuis des mois et ont débordé avec la nouvelle action en justice.

Un autre avocat de M. Trump, Christopher M. Kise, ancien solliciteur général de Floride, s’est également opposé au dépôt de la plainte mercredi. Et l’équipe juridique de M. Trump à New York a exprimé sa crainte que le procès en Floride ne compromette leur défense dans le cas de Mme James, leur coûtant de la crédibilité auprès du bureau du procureur général de New York et du juge chargé de l’affaire, les personnes connaissant l’affaire. a dit.

En effet, jeudi, Mme James a déposé une lettre auprès du juge de New York, affirmant que le procès de M. Trump en Floride démontrait que l’ancien président “tentait de protéger les documents clés régissant la structure de son conglomérat commercial et la propriété de ses actifs commerciaux”. de l’examen.

Une personne proche de M. Trump qui a été informée de la poursuite en Floride a insisté sur le fait qu’elle était méritoire, car Mme James s’était concentrée sur la fiducie révocable de M. Trump, une entité juridique propriétaire de l’organisation Trump, et les lois de la Floride régissant les fiducies et les testaments sont pertinentes. .

Dans une déclaration mercredi, M. Trump a déclaré que Mme James cherchait à « s’attaquer à ma confiance révocable et à fouiller dans mon plan successoral privé, uniquement pour chercher des moyens de me blesser imprudemment, ainsi que ma famille, mes entreprises et mes dizaines. de millions de supporters.

Une porte-parole de Mme James a déclaré dans un communiqué que “plusieurs juges ont rejeté les tentatives sans fondement de Donald Trump pour échapper à la justice, et aucun nombre de poursuites ne nous dissuadera de poursuivre cette fraude”.

“Nous avons poursuivi Donald Trump parce qu’il a commis une importante fraude financière”, indique le communiqué. “Ce fait n’a pas changé.”