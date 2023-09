Trump déplore les taux d’intérêt élevés et indique qu’il pourrait faire pression sur la Fed pour qu’elle baisse

Dans une interview qui sera diffusée dimanche sur l’émission « Meet the Press » de NBC, Trump a également laissé entendre qu’il envisagerait au moins de destituer Powell.

L’ancien président Donald Trump s’est plaint du fait que les taux d’intérêt sont trop élevés et a indiqué que s’il obtenait un autre mandat, il pourrait faire pression sur le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pour qu’il assouplisse sa politique monétaire.

Ces remarques rappellent les relations litigieuses que les deux responsables entretenaient lorsque Trump était en poste de 2017 à 2021.

En utilisant la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, Trump a souvent réprimandé les responsables de la Fed, un jour, il les a qualifiés de « idiots » et a comparé Powell à « un golfeur qui ne sait pas putter ». Ces remarques sont intervenues alors que la Fed augmentait ses taux d’intérêt en 2018 et 2019.

« Nous savons que je lui ai mis beaucoup de pression », a déclaré Trump à Welker. « C’était une pression extérieure, parce que personne ne sait si c’est vraiment possible ou non, mais moi, je l’ai fait parce que je pensais que ses taux d’intérêt étaient trop élevés. Et il a finalement baissé ses taux d’intérêt. »

En effet, la Fed a commencé à réduire ses taux en 2019, ramenant finalement son taux d’emprunt de référence à près de zéro lorsque la pandémie de Covid a frappé en mars 2020.

Les critiques de Trump à l’égard de la Fed sont intervenues même s’il a nommé Powell, confirmé en 2018, pour succéder à Janet Yellen, qui est devenue secrétaire au Trésor sous le président Joe Biden.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait tenter de remplacer Powell s’il était réélu en 2024, Trump a répondu.

« Eh bien, je suppose qu’il lui restera deux ans ou quelque chose comme ça, alors nous verrons », a-t-il déclaré.

« Vous connaissez le mot « mâchoire » ? J’ai fait beaucoup de machination contre lui, et il a finalement abaissé les taux d’intérêt. Nous avions des taux d’intérêt plus bas. Nous avions le meilleur marché immobilier de tous les temps. Des gens achetaient des maisons », a-t-il ajouté. « Les choses ne vont pas très bien, en ce moment, pour le consommateur. Le bacon a augmenté cinq fois. La nourriture a horriblement augmenté, pire que l’énergie. »