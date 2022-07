Trump dépeint dans son témoignage comme un président instable et en colère

WASHINGTON (AP) – Lorsque le président Donald Trump a appris que son procureur général avait publiquement rejeté ses allégations de fraude électorale, il a jeté son déjeuner contre le mur avec une telle force que l’assiette en porcelaine s’est brisée et que le ketchup a coulé.

Le matin du 6 janvier 2021, rongé par les préoccupations liées à la taille de la foule, il a ordonné au personnel de retirer les détecteurs de métaux qu’il craignait de gêner les partisans qui s’étaient amassés à Washington. Peu importe que certains étaient armés – ils n’étaient pas là pour lui faire du mal, a-t-il dit.

Et plus tard dans la journée, furieux d’avoir été ramené à la Maison Blanche au lieu du Capitole, Trump a tenté de prendre le contrôle du volant du véhicule présidentiel et a prononcé des mots à l’effet de : « Je suis le putain de président. Emmenez-moi au Capitole maintenant.

Le tempérament volcanique de Trump a été l’étoffe de la tradition tout au long de sa carrière dans les affaires, mais pendant sa présidence, il n’a jamais été décrit avec des détails aussi évocateurs que dans le témoignage mardi de Cassidy Hutchinson, une employée junior de la Maison Blanche dont la proximité avec le président de l’époque et haut les assistants ce jour-là lui ont donné une vue remarquablement proche.

Hutchinson a offert des détails jusque-là inconnus sur l’étendue de la rage de Trump au cours de ses dernières semaines de mandat, sa conscience que les partisans avaient des armes avec eux et son ambivalence alors que les émeutiers assiègent plus tard le Capitole.

Le témoignage est venu alors que le ministère de la Justice élargit son enquête sur l’insurrection et approfondit, mais n’a pas résolu, les questions de savoir si Trump lui-même pourrait faire face à des accusations criminelles pour sa conduite. Bien que le procureur général Merrick Garland n’ait donné aucune indication quant à savoir si son département intenterait une action pénale contre Trump, certains experts juridiques ont déclaré que le témoignage de Hutchinson pourrait donner aux procureurs des faits supplémentaires à poursuivre.

Un problème potentiel pour Trump pourrait être sa réaction le matin du 6 janvier à la nouvelle que des armes à feu, des couteaux et d’autres armes étaient confisqués lors des contrôles de sécurité alors que des foules de partisans se rassemblaient devant la Maison Blanche. En colère que tout le monde ne puisse pas entrer pour le voir, Trump, selon Hutchinson, a dit des mots comme suit : « Je me fiche qu’ils aient des armes. Ils ne sont pas là pour me faire du mal. Enlevez les putains de magazines et ils peuvent marcher vers le Capitole. “Mags” est une référence aux magnétomètres.

“Une audience du Congrès n’est pas un tribunal, mais si ce n’est pas une preuve puissante qu’il n’était pas seulement conscient de la possibilité de violence le 6, mais qu’il voulait activement l’encourager, je ne sais pas ce qui est », a déclaré Stephen Vladeck, professeur de droit à l’Université du Texas.

Quel que soit le résultat lié à une procédure pénale, les révélations interviennent alors que Trump prépare le terrain pour une autre élection présidentielle en 2024.

Les aides ont débattu du bien-fondé du moment où il devrait annoncer ses intentions, certains affirmant qu’il devrait le faire dès cet été pour maximiser l’effet de levier et éviter une foule de challengers probables et d’autres affirmant qu’il devrait suivre la tradition et attendre après la mi-mandat de novembre. élections.

Cherchant à émousser la publicité négative entourant son témoignage, Trump a publié une déclaration sur sa plate-forme de médias sociaux niant qu’il s’était jamais plaint de la taille de la foule ou avait cherché à “faire de la place pour que les gens armés regardent mon discours”.

Trump a l’habitude de marginaliser ses détracteurs et ses accusateurs, mais le témoignage bien calibré de Hutchinson testera à nouveau ce pouvoir.

L’audience de mardi, la sixième par le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection, a été accompagnée de suspense avant même qu’elle ne commence. Cela a été annoncé à la hâte lundi, mais le comité n’a révélé l’identité du témoin que lorsque Hutchinson est entré dans la salle.

Alors que les audiences précédentes ont impliqué des groupes de témoins qui ont raconté des campagnes de pression sur le ministère de la Justice ou sur les responsables électoraux locaux pour annuler les résultats des élections, l’audience de mardi a impliqué un narrateur singulier avec un récit facile à suivre parsemé de devoir- être là couleur. Quelques anecdotes dont elle a elle-même été témoin. D’autres, elle en a entendu parler par d’autres membres du personnel.

Elle se souvient, par exemple, avoir été à la Maison Blanche l’après-midi du 1er décembre 2020 lorsqu’elle a entendu un bruit soudain. Trump, il s’est avéré, venait d’apprendre une interview que le procureur général William Barr avait donnée à l’Associated Press dans laquelle Barr a déclaré que le ministère de la Justice n’avait pas trouvé de fraude généralisée qui pourrait modifier le résultat de l’élection.

À l’intérieur de la salle à manger se trouvait une assiette en porcelaine brisée sur le sol, apparemment jetée avec consternation par le président. Le ketchup ruisselle sur le mur. Hutchinson attrapa une serviette pour l’essuyer.

Elle a ensuite entendu parler d’un épisode distinct dans l’après-midi du 6 janvier lorsque Trump a tenté de prendre le contrôle du volant du véhicule présidentiel afin qu’il l’emmène au Capitole et non à la Maison Blanche. Il était, a-t-il dit, « le putain de président ». Trump a reçu l’ordre de retirer sa main du volant.

Dans ce cas et dans d’autres, selon le témoignage, la volonté du président n’a pas toujours prévalu et Hutchinson a détaillé les meilleurs efforts des assistants pour contenir les pires impulsions de Trump. Le matin du 6 janvier, par exemple, l’avocat de la Maison Blanche, Pat Cipollone, a averti Hutchinson que si Trump se rendait au Capitole pour intervenir dans la certification des élections, “nous allons être accusés de tous les crimes imaginables”.

La question de savoir si le ministère de la Justice pense avoir une affaire contre le président, en particulier une affaire qui pourrait diviser davantage une nation déjà polarisée, reste une question ouverte. Mais il ne fait aucun doute que l’enquête s’étend bien au-delà des émeutiers eux-mêmes, les responsables de l’application des lois la semaine dernière ayant signifié une vague d’assignations à comparaître à travers le pays aux responsables des élections des États.

“Quand vous avez des témoins qui sont dans ces conversations, qui sont dans ces salles, qui participent activement aux discussions de haut niveau du 6 janvier, il me semble que l’une des deux choses doit être vraie : soit ils sont mentir ou le président Trump et de nombreuses personnes proches de lui sont gravement menacés », a déclaré Vladeck.

La rédactrice de l’Associated Press, Jill Colvin à New York, a contribué à ce rapport.

Eric Tucker, l’Associated Press