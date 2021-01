Trump dénonce une « attaque odieuse » contre le Capitole américain et se dit pleinement engagé pour une transition « harmonieuse et ordonnée » (VIDEO)

Le président américain Donald Trump a condamné les émeutiers qui ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain, se disant «indigné» par «l’attaque odieuse» tout en jurant de superviser une transition «ordonnée» et «transparente» vers une administration Joe Biden.

Trump a déclaré que les manifestants qui avaient pénétré de force dans le Capitole cette semaine avaient«Souillé le siège de la démocratie américaine»,insistant sur le fait que toutes les personnes impliquées seront punies dans une adresse vidéo publiée jeudi sur Twitter.

«Comme tous les Américains, je suis scandalisé par la violence, l’anarchie et le chaos. J’ai immédiatement déployé la Garde nationale et les forces de l’ordre fédérales pour sécuriser le bâtiment et expulser les intrus »,il a dit.

À ceux qui se sont livrés à des actes de violence et de destruction: vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi: vous paierez.

Le président a cependant ajouté que le moment était venu de« calme, »en disant«Les tempéraments doivent être refroidis»même comme«Les émotions sont fortes»après un«Élection intense».Prenant un ton inhabituellement conciliant après des mois de contestation des résultats de la course 2020, Trump a déclaré qu’il se concentrait maintenant sur«Assurer une transition de pouvoir douce, ordonnée et transparente»au président élu Joe Biden.

Cet appel de moments pour la guérison et la réconciliation … Nous devons revitaliser les liens sacrés d’amour et de loyauté qui nous unissent en une seule famille nationale.

Pour compléter le message, Trump a déclaré qu’être le commandant en chef «A été l’honneur de ma vie» disant à ses partisans que s’ils pourraient être déçus de sa défaite électorale, «Notre incroyable voyage ne fait que commencer.»

