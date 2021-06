Trump dénonce l’interdiction de Facebook et laisse tomber un indice d’exécution MASSIVE 2024 – RT USA News

L’ancien président américain Donald Trump s’en est pris à Facebook pour avoir prolongé sa suspension de la plateforme à deux ans. Tout en critiquant la «censure» du site, Trump a également fortement signalé une course 2024 pour la Maison Blanche.

Facebook a annoncé vendredi que Trump resterait banni de la plate-forme jusqu’au début de 2023 et ne serait autorisé à revenir que si Facebook jugeait que sa présence n’était pas présente. « un risque grave pour la sécurité publique », comme l’entreprise l’a fait après les émeutes de ses partisans à Capitol Hill en janvier.

« Ils ne devraient pas être autorisés à s’en tirer avec cette censure et ce silence, et finalement, nous gagnerons », Trump a déclaré en réponse. « Notre pays ne peut plus supporter cet abus !

Trump a également dénoncé la décision de Facebook comme une « insulter » aux millions de personnes qui ont voté pour lui lors des élections de l’année dernière.





À la grande déception de nombre de ses partisans, Trump n’a pas réussi à mettre Big Tech au pas pendant sa présidence. Même au milieu des cris de censure et de discrimination des conservateurs, Trump s’est contenté de se plaindre sur Twitter, et ce n’est qu’à la fin de sa présidence qu’il a lancé un décret exécutif en grande partie édenté visant à abroger certaines protections juridiques des sociétés de médias sociaux aux États-Unis.

Cependant, Trump envisageant apparemment une autre candidature à la Maison Blanche en 2024, l’ancien président a suggéré vendredi que s’il remportait ses fonctions, les gants seraient retirés.

« La prochaine fois que je serai à la Maison Blanche, il n’y aura plus de dîners, à sa demande, avec Mark Zuckerberg et sa femme. Trump a déclaré dans un communiqué. « Ce sera toutes les affaires. »

Zuckerberg a beaucoup critiqué les démocrates et les libéraux pour dîner à la Maison Blanche avec Trump en 2019. Cependant, certains conservateurs en ligne estiment que le PDG de Facebook a eu le dernier mot et a réussi à détourner l’attention de Trump de sa plate-forme jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Depuis son départ de Washington et son exil des réseaux sociaux, Trump a laissé entendre à plusieurs reprises vouloir un autre coup à la présidence, et sa candidature est une évidence dans certains cercles républicains. Les représentants Mark Meadows et Jim Jordan ont déclaré à Sean Hannity de Fox News à la fin du mois dernier qu’ils s’attendaient tous les deux à ce que Trump se présente, et parmi les électeurs républicains, plusieurs sondages ont montré que Trump est de loin le candidat préféré.

Cependant, Trump n’est pas le seul candidat potentiel 2024 avec les géants de la technologie de la Silicon Valley dans sa ligne de mire. Bien qu’il n’ait donné aucune indication qu’il se présenterait, le gouverneur de Floride Ron DeSantis est arrivé en deuxième position derrière Trump dans certains sondages, gagnant des points des républicains pour sa gestion de la crise des coronavirus, sa volonté d’échanger des coups avec les médias et, surtout, son position accusatoire contre Big Tech.

