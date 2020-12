Donald Trump a organisé son premier rassemblement politique depuis la perte de l’élection présidentielle, prononçant un discours incohérent mêlé de théories de conspirations sans fondement sur la fraude électorale et les attaques contre des responsables de l’État républicain en Géorgie qui ont refusé de l’aider à renverser les résultats.

Devant une foule de milliers de partisans pour la plupart sans masque et non socialement éloignés dans le sud de la Géorgie, Trump a affirmé à plusieurs reprises, à tort, qu’il avait remporté l’élection présidentielle, et a appelé les membres du gouvernement dotés de «courage et de sagesse» pour l’aider à renverser la vapeur. le résultat.

Le rassemblement du président, par une froide soirée dans un aéroport régional de la petite ville de Valdosta, a précédé un second tour critique du Sénat américain en janvier, qui décidera du contrôle de la chambre haute et jouera finalement un rôle décisif dans le président élu Joe La capacité de Biden à légiférer.

Trump s’était ostensiblement rendu en Géorgie pour montrer son soutien aux deux candidats républicains au Sénat pour le scrutin de janvier, Kelly Loeffler et David Perdue, mais a passé la majorité de son discours à dénoncer les résultats de l’élection présidentielle.

Il a commencé son discours, qui a duré plus de 90 minutes, en affirmant à tort qu’il avait remporté l’État de Géorgie, qu’il avait perdu face à Joe Biden par plus de 12000 voix dans un résultat qui a été certifié par le secrétaire d’État républicain il y a plus de deux semaines. .

« Ils ont triché et ils ont truqué notre élection présidentielle, mais nous allons toujours la gagner », a faussement affirmé Trump. «Et ils vont essayer de truquer ça [Senate] élection aussi. »

Le président a lu une liste préparée de preuves absurdes qui, selon lui, soulignaient sa victoire. Cela comprenait l’argumentation selon laquelle en remportant les États de l’Ohio et de la Floride, il avait en fait remporté la totalité des élections, et aussi que gagner une primaire incontestée du parti républicain plus tôt cette année était la preuve qu’il avait gagné contre Biden en novembre.

Trump a perdu le vote du collège électoral par 306 voix contre 232 et le vote populaire de plus de 7 millions. Sa campagne a lancé de nombreuses contestations judiciaires dans divers États. Un décompte de l’Associated Press a montré que sur environ 50 affaires intentées par la campagne de Trump et ses alliés, plus de 30 ont été rejetées ou abandonnées, et une douzaine sont en attente de mesures.

Trump a lancé sa fureur contre le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, ancien allié politique du président, qui a résisté aux appels à se joindre aux tentatives de Trump de renverser le résultat dans l’État.

« Votre gouverneur pourrait l’arrêter très facilement s’il savait ce qu’il faisait », a déclaré Trump à la foule.

Il a ajouté: «Pour une raison quelconque, votre secrétaire d’État et votre gouverneur ont peur de Stacey Abrams» – une référence à l’ancien candidat démocrate au poste de gouverneur, qui est un fervent défenseur des droits de vote et a contribué à stimuler le taux de participation aux élections et à garantir l’État pour Biden .

Le rassemblement est intervenu quelques heures après que le Washington Post ait rapporté que Trump avait fait pression sur Kemp pour qu’il annule les résultats des élections dans l’État lors d’un appel téléphonique samedi matin. Trump a poussé Kemp à convoquer une session extraordinaire de la législature de l’État dans le but d’envoyer Trump soutenir les électeurs présidentiels lorsque le collège électoral se réunira le 14 décembre. Kemp a rejeté la demande, a rapporté le Post.

Trump a ensuite fait une demande similaire sur Twitter l’après-midi.

Le président a également exigé un audit des signatures des votes par correspondance dans l’État, ce que Kemp n’a pas le pouvoir d’autoriser.

Le rassemblement portait les caractéristiques de nombreux événements de la campagne Trump de la saison électorale 2020, y compris une huée rituelle de la presse assemblée, une bande originale qui comprenait la chanson à succès de Queen, We Are the Champions, et des chants de «quatre ans de plus». Mais bien qu’il prétende continuellement avoir gagné, Trump semble un peu plus conscient du fait qu’il devrait quitter ses fonctions le 20 janvier.

À un moment donné, Trump a décrit «ce que nous aurions fait au cours des quatre prochaines années» en référence à la politique étrangère liée à l’Iran et à la Chine.

Et plus tard, s’il pensait avoir perdu l’élection présidentielle, il serait «un perdant très aimable».

«J’irais en Floride… je prendrais les choses doucement», dit-il.

Trump a également fait un certain nombre d’annonces publicitaires bizarres et incohérentes tout au long de son discours, professant à un moment donné: «J’aime les concombres».

À un autre moment, il s’est vanté de missiles «hydrosoniques» inexistants.

«Missiles hypersoniques. Nous avons hypersonique et hydrosonique. Vous savez ce qu’est l’hydrosonique? De l’eau », dit-il.

Le président a finalement pivoté vers la course au Sénat de Géorgie et a invité Perdue et Loeffler sur scène pour quelques brèves remarques.

Aucun des candidats n’a réitéré les affirmations sans fondement de Trump concernant la fraude électorale, Perdue se rapprochant le plus en s’adressant directement à Trump et en déclarant: «Nous allons nous battre et gagner ces sièges et nous assurer que vous obtenez un accord juste et carré en Géorgie.»

Pendant que Perdue parlait, la foule a scandé: «Combattez pour Trump!»

Le moment a souligné les difficultés que le refus continuel de Trump du résultat pose pour le parti républicain. Certains alliés du président, y compris les avocats Sidney Powell et Lin Wood, ont exhorté les électeurs républicains en Géorgie à ne pas se présenter à la course au Sénat pour protester contre le résultat présidentiel.

Et bien que ni Loeffler ni Perdue n’aient reconnu Joe Biden comme président élu, ils soutiennent que la course au Sénat en Géorgie est cruciale pour que les républicains conservent le contrôle d’une forme de pouvoir, en soi une reconnaissance tacite que Biden a gagné.

« Nous avons un travail à faire ici, Géorgie », a déclaré Loeffler à la foule lors d’une réception tiède. «L’Amérique compte sur nous… si vous ne votez pas, nous perdrons ce pays.»

Si les démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock gagnent dans les deux courses au Sénat, ils reprendront effectivement la chambre, en créant un partage 50-50, où le vice-président élu Kamala Harris détiendrait le pouvoir d’exprimer un vote décisif. Une victoire républicaine dans l’une ou l’autre course garantirait que le parti conserverait le contrôle du Sénat, marquant un coup dur pour le programme législatif de la nouvelle administration Biden.