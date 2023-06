Donald Trump a tourné en dérision les importantes accusations fédérales portées contre lui, minimisant les nombreuses menaces juridiques auxquelles il fait face en attaquant Joe Biden pour avoir prétendument «armé» le ministère de la Justice à des fins politiques.

S’exprimant samedi lors de la conférence Road to Majority à Washington, organisée par la coalition évangélique de droite Foi et Liberté, Trump a déclaré qu’il considérait chacun des deux actes d’accusation qu’il avait reçus jusqu’à présent comme un « grand insigne de courage ».

« Joe Biden a armé les forces de l’ordre pour s’immiscer dans nos élections », a déclaré Trump au public conservateur. « Je suis accusé pour vous. »

Le discours est intervenu moins de deux semaines après que Trump, actuellement le favori de la primaire présidentielle républicaine de 2024, a plaidé non coupable de 37 accusations fédérales liées à sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés.

Selon les procureurs, Trump a intentionnellement caché des documents gouvernementaux très sensibles aux fonctionnaires fédéraux et a entravé la justice dans ses efforts pour garder ces documents cachés. Trump fait également face à des accusations à New York liées à son implication présumée dans un stratagème d’argent secret lors de l’élection présidentielle de 2016, et il pourrait potentiellement être inculpé en Géorgie et à Washington pour ses efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Dans son discours de samedi, Trump a tenté de faire valoir que la loi de 1978 sur les archives présidentielles rendait légale sa conservation de documents classifiés, même s’il a en fait été inculpé en vertu de la loi sur l’espionnage.

« Quels que soient les documents qu’un président décide d’emporter avec lui, il a le droit absolu de les emporter », a faussement affirmé Trump.

Trump a également tenté de détourner l’attention des accusations en notant qu’il a été découvert que Biden avait conservé des documents classifiés dans sa résidence privée, qui fait maintenant l’objet d’une enquête d’un avocat spécial. Cependant, contrairement à Trump, Biden n’a jamais reçu d’assignation pour les documents classifiés en sa possession parce que son équipe les a volontairement remis à des fonctionnaires fédéraux.

Trump a simultanément accusé Hunter Biden, le fils du président, de corruption, répétant les affirmations des principaux républicains de la Chambre. La nouvelle a éclaté mardi que Hunter Biden plaiderait coupable de deux délits fiscaux, et il a conclu un accord avec les procureurs pour éviter une condamnation pour une accusation distincte d’arme à feu. Hunter Biden n’a pas été inculpé pour ses relations commerciales à l’étranger, qui sont devenues une source de grande indignation parmi Trump et ses alliés, mais les républicains de la Chambre se sont néanmoins engagés à poursuivre l’enquête sur le fils du président.

« Ils mentent, ils trichent et ils volent », a déclaré Trump à propos des démocrates. « C’est à quel point ils sont tombés dans une tentative de gagner les élections de 2024, et nous n’allons pas laisser cela se produire. » Il a ensuite répété sa fausse affirmation selon laquelle l’élection présidentielle de 2020 avait été truquée contre lui.

Dans son discours, Trump a également évoqué certaines des priorités politiques des électeurs évangéliques qui joueront un rôle crucial dans la détermination du candidat républicain à la présidentielle. Trump a pris la parole le même jour que les États-Unis ont marqué un an depuis l’annulation de Roe v Wade, et l’ancien président en a profité pour se féliciter d’avoir nommé trois des juges de la Cour suprême qui ont soutenu l’annulation de cette décision historique.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’exprimant lors de la conférence Road to Majority. Photographie: Shutterstock

« Je l’ai fait, et personne ne pensait que c’était même une possibilité », a déclaré Trump. « Je suis fier d’être le président le plus pro-vie de l’histoire américaine. »

Trump a reçu un accueil chaleureux de la part du public conservateur, qui l’a accueilli avec une ovation debout alors qu’il montait sur scène. La foule a éclaté à plusieurs reprises en scandant « USA! » et « Nous votons Trump! »

Malgré les graves menaces juridiques auxquelles il fait face, Trump continue de dominer dans les sondages des électeurs primaires républicains probables. UN Sondage CNN prises la semaine dernière, après que l’acte d’accusation dans l’affaire des documents classifiés a été descellé, a révélé que 47% des électeurs républicains désignent Trump comme leur premier choix pour être le candidat du parti en 2024. Le concurrent le plus proche de Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, le suivait de 21 points.

Dans son propre discours lors de la conférence Road to Majority vendredi, DeSantis a refusé de mentionner directement l’acte d’accusation, mais il a également déploré que le gouvernement fédéral soit devenu «armé» et a promis de remplacer le directeur du FBI Christopher Wray, une personne nommée par Trump.

Mais ce sentiment n’était pas partagé par son collègue candidat à la présidentielle Chris Christie, l’ancien gouverneur du New Jersey qui était autrefois un allié de Trump et est maintenant devenu l’un des critiques les plus virulents de l’ancien président au sein du parti républicain. S’exprimant lors de la conférence vendredi, Christie a attaqué le personnage de Trump et l’a accusé de nous avoir « laissé tomber ».

« Il ne veut pas assumer la responsabilité des erreurs qui ont été commises, des fautes qu’il a commises et des choses qu’il a faites », a déclaré Christie, provoquant des huées de la part de la foule de la conférence.

Trump s’est moqué de Christie samedi, affirmant à tort qu’il avait été « hué de la scène », même s’il a en fait été autorisé à terminer ses remarques malgré l’accueil sévère. L’insulte de Trump a été accueillie par de vifs applaudissements.

À un moment donné, Trump a plaisanté : « Je suis probablement la seule personne dans l’histoire de ce pays à avoir été inculpée, et mon nombre a augmenté. »