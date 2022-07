Trump dénonce le « tribunal kangourou » sondant son inaction contre les émeutes du Capitole

Donald Trump a accusé le panel enquêtant sur l’émeute du Capitole américain d’être corrompu et hautement partisan.

Le comité a monté un dossier selon lequel Trump a aidé à orchestrer l’émeute meurtrière et a refusé pendant des heures d’exhorter ses partisans à rentrer chez eux.

Trump, qui est devenu le premier président américain à être destitué deux fois, envisage une autre course à la Maison Blanche en 2024.

Donald Trump s’en est pris du jour au lendemain au panel enquêtant sur l’émeute du Capitole américain, le qualifiant de “tribunal kangourou”, qualifiant sa vice-présidente Liz Cheney de “perdante moralisatrice” et réitérant son mensonge sur le vol des élections de 2020.

Quelques heures après que les législateurs ont conclu une condamnation médico-légale de son inaction lors de l’insurrection du 6 janvier 2021, ses publications sur les réseaux sociaux ont confirmé qu’il suivait de près l’audience sur la façon dont il avait ignoré les appels à ordonner à ses partisans de rentrer chez eux.

“J’ai eu une élection truquée et volée à moi et à notre pays. Les États-Unis vont en enfer. Suis-je censé être heureux?” Trump a crié sur sa plateforme de type Twitter, Truth Social, en accusant le panel d’être “corrompu et hautement partisan”.

L’homme de 76 ans, deux fois destitué, qui réfléchit à une autre course à la Maison Blanche en 2024, s’est demandé pourquoi les législateurs n’avaient pas demandé aux services secrets de confirmer les accusations selon lesquelles Trump aurait tenté de lutter pour le contrôle de sa limousine alors qu’il cherchait à se joindre à la foule. le Capitole.

“Parce qu’ils connaissent la réponse, et qu’ils ne l’aiment pas. Un tribunal kangourou !” Trump a déclaré jeudi soir.

Il a également attaqué le républicain du Sénat, Mitch McConnell, en le qualifiant de « sleezebag déloyal » après que le comité a diffusé des images jamais vues auparavant de McConnell travaillant pour nettoyer le Capitole afin que le Congrès puisse certifier la victoire électorale du démocrate Joe Biden.

Après que des témoins de l’administration ont déclaré que Trump n’avait contacté aucune ville ou aucun responsable fédéral pour réprimer la violence, il a cherché à rejeter la faute sur son ennemi politique, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

Il a également accusé “Liz Cheney d’être une perdante moralisatrice”, après que la députée républicaine a dépeint Trump comme antipatriotique et dangereux pour avoir répété son mensonge de fraude électorale.

Au cours de huit audiences, le comité a monté un dossier selon lequel Trump a aidé à orchestrer l’émeute meurtrière, a refusé pendant des heures d’exhorter ses partisans à rentrer chez eux et n’est plus apte à exercer ses fonctions.

Cheney, fille de l’ancien vice-président Dick Cheney, a été considérée comme une paria par son propre parti pour avoir sévèrement critiqué Trump, mais elle a continué lors de l’audience de jeudi soir.

“Chaque Américain doit considérer cela”, a-t-elle déclaré. “Un président qui était prêt à faire les choix que Donald Trump a faits lors des violences du 6 janvier peut-il à nouveau se voir confier une position d’autorité dans notre grande nation?”