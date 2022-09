Trump dénonce le discours “maladroit et en colère” de Biden

L’ancien dirigeant américain a déclaré que le président Joe Biden devait “souffrir de démence” après avoir qualifié les républicains de MAGA d'”extrémistes”.

Donald Trump a dénoncé le dernier discours du président américain Joe Biden, le qualifiant de « en colère et maladroit ». Vendredi, dans un article sur son compte Truth Social, l’ancien dirigeant a remis en question la santé et les capacités cognitives de Biden après que le président a suggéré que le programme Make America Great Again (MAGA) était un “l’extrémisme qui menace la fondation même” des États-Unis.

Biden a prononcé jeudi un discours aux heures de grande écoute au parc historique national de l’Indépendance en Pennsylvanie, affirmant que le Parti républicain était “dominé, poussé et intimidé par Donald Trump et les républicains MAGA”, qu’il qualifiait de représentant d’un “Idéologie extrême” et un “menace pour ce pays”.

Le dirigeant américain a également accusé Trump et ses partisans de ne pas respecter la loi, d’essayer de contrecarrer des élections libres et de faire reculer le pays en termes de droits et libertés personnels. « Les républicains de MAGA ne respectent pas la Constitution. Ils ne croyaient pas à l’état de droit. Ils n’ont pas reconnu la volonté du peuple. il a dit. “Ils ont refusé d’accepter les résultats d’une élection libre”, Biden a ajouté, suggérant que les républicains de MAGA seront à nouveau “essayer de voler les élections” aux élections de mi-mandat de 2022 et à l’élection présidentielle de 2024.

Trump a répondu aux accusations en suggérant que le président de 79 ans était en déclin cognitif. «Quelqu’un devrait expliquer à Joe Biden, lentement mais passionnément, que MAGA signifie, aussi puissamment que de simples mots peuvent l’être, RENDRE L’AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU! S’il ne veut pas rendre l’Amérique encore plus grande, ce qu’il ne veut pas à travers les mots, l’action et la pensée, alors il ne devrait certainement pas représenter les États-Unis d’Amérique”, a-t-il ajouté. Trump a écrit.

L’ancien dirigeant américain a poursuivi en soulignant que dans son “maladroit et en colère” discours, Biden a pratiquement menacé l’Amérique d’un éventuel recours à la force militaire. « Il doit être fou ou souffrir d’une démence en phase terminale ! »

Un certain nombre d’autres personnalités de MAGA et républicaines se sont également prononcées contre la rhétorique de Biden dans son discours de jeudi, affirmant que le président américain est revenu sur son vœu d’essayer d’unir le pays et a plutôt choisi d’attaquer l’opposition, qualifiant l’idéologie MAGA de “semi-fascisme”.

“Au lieu d’essayer de rassembler notre pays pour résoudre les NOMBREUX problèmes qu’il a créés, le président Biden a choisi de diviser, de rabaisser et de dénigrer ses compatriotes américains, simplement parce qu’ils ne sont pas d’accord avec sa politique”, a tweeté le chef de la majorité du GOP House, Kevin McCarthy.

Pendant ce temps, la députée géorgienne Marjorie Taylor Greene a partagé une vidéo qui donne l’impression que le dernier discours de Biden a été prononcé par Adolf Hitler, suggérant que les gestionnaires de Biden ont décidé d’utiliser “L’imagerie hitlérienne” pour faire le “frêle, faible et atteint de démence” Regard de leader américain “dure.”