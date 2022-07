Trump dénonce l’aide américaine à l’Ukraine — RT World News

L’UE n’a donné à Kiev qu’une “infime fraction” de ce que Washington a, selon l’ancien président

Les États-Unis ont trop de problèmes pour donner de l’argent et des armes à l’Ukraine pour son conflit avec la Russie, a déclaré l’ancien président américain Donald Trump. C’est l’Europe qui devrait fournir plus d’aide à Kiev car elle est beaucoup plus touchée par la situation, a-t-il insisté.

S’exprimant lors du Student Action Summit à Tampa, en Floride, samedi, Trump a rappelé comment il avait poussé les membres de l’OTAN dans l’UE à augmenter leurs dépenses de défense à 2% de leur PIB pendant sa présidence. À l’époque, les États-Unis étaient « exploité par l’Europe », et maintenant la même chose se produit à nouveau en Ukraine, a-t-il dit.

« Nous avons jusqu’ici donné plus de 60 milliards de dollars à l’Ukraine. Eh bien, les pays européens, qui sont évidemment beaucoup plus touchés que nous, n’ont donné qu’une infime fraction de ce nombre », a noté l’ex-président.

S’il était encore en poste, il “J’aurais pu aller là-bas [to Europe] et dit : ‘Ecoute, tu vas mettre autant d’argent ou plus que nous’. Et ils l’auraient fait avec plaisir. Trump a affirmé.

















«Mais nous donnons juste de l’argent. Et nous avons 35 000 milliards de dollars de dettes. Nous avons tous ces problèmes », a-t-il dit, faisant référence à l’inflation record aux États-Unis, à la crise de l’énergie et à d’autres problèmes.

Trump doutait également que même les niveaux massifs d’aide américaine changeaient la situation sur le terrain en Ukraine. “Maintenant, c’est beaucoup plus difficile à résoudre,” il a dit à propos de la crise. « La Russie a 35 fois la puissance de feu. Et ils cherchent à anéantir les armes au fur et à mesure que nous les envoyons. Beaucoup de mauvaises choses se produisent », il ajouta.

Pendant son mandat, les États-Unis n’ont eu “aucun problème” avec la Russie, la Chine ou la Corée du Nord, et “personne n’a même parlé” de l’Ukraine, a affirmé l’ex-président.

Mais en seulement deux ans sous Joe Biden, les États-Unis « est passé du plus fort qu’il ait jamais été… au peut-être le plus faible, surtout si l’on tient compte de la reconnaissance et du respect du monde entier. Nous ne sommes plus respectés par personne. a déclaré Trump.

LIRE LA SUITE:

Les États-Unis inquiets pour la sécurité de Zelensky

«Il y a deux ans, nous étions indépendants de l’énergie… Maintenant, nous sommes une nation mendiante, avec Biden à genoux plaidant pour l’énergie du monde entier; aller au Venezuela, en Arabie Saoudite. Aller dans des pays du monde entier, demander de l’aide », il ajouta.