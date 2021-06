DONALD Trump a critiqué l’administration de Joe Biden pour « lavage de cerveau » des enfants alors qu’il appelait à une « éducation pro-américaine » et à l’interdiction de la théorie critique de la race.

Dans un éditorial publié vendredi, l’ancien président a appelé les parents à agir alors qu’il accusait Biden d' »endoctriner les écoliers américains avec certaines des théories les plus toxiques et anti-américaines jamais conçues ».

Trump a fustigé Biden vendredi sur la théorie critique de la race Crédit : AFP

Il affirme dans l’article de RealClearPolitics qu’il est « vital » que les écoles américaines cessent d’enseigner la théorie critique de la race car elle dit aux enfants qu’« ils sont mauvais ».

« Au lieu d’aider les jeunes à découvrir que l’Amérique est la nation la plus grande, la plus tolérante et la plus généreuse de l’histoire, cela leur apprend que l’Amérique est systématiquement mauvaise et que le cœur de notre peuple est plein de haine et de méchanceté », écrit Trump.

« La nouvelle théorie vile de la gauche prêche que juger les gens par la couleur de leur peau est en fait une bonne idée. »

L’ex-président affirme que la théorie frise les « abus psychologiques » et n’est pas seulement « immorale » mais un « programme de suicide national ».

Il a affirmé que Biden soutenait un programme « anti-américain » Crédit : Getty

Trump dit que lorsque Biden a pris ses fonctions, il a empêché les « théories dépravées d’être imposées aux employés fédéraux lors de sessions de formation de la main-d’œuvre » avant de déclarer que « la plupart des Américains s’opposent à cette folie ».

« La gauche ne s’en est tiré qu’à ce stade parce que trop peu de parents ont été attentifs et ont pris la parole », a déclaré Trump, avant d’énumérer les « exigences » que les parents américains devraient avoir.

En plus d’appeler à une interdiction des fonds fiscaux allant à tout district scolaire ou lieu de travail qui enseigne la théorie critique de la race, Trump a également déclaré que « chaque État devrait créer sa propre commission 1776 pour examiner le programme des écoles publiques et s’assurer que les élèves reçoivent éducation pro-américaine. »

Il affirme que les parents devraient pouvoir voir les plans de cours pour s’assurer que leurs enfants n’apprennent pas la théorie et appelle les parents à « s’organiser localement ».

L’ancien président a également fustigé le ministère de l’Éducation pour « avoir produit des enseignants radicalisés ».

« TRÈS BAISÉ »

« Pour être clair, l’écrasante majorité des enseignants de notre pays sont parmi les personnes les plus altruistes et les plus merveilleuses qui soient – mais malheureusement, beaucoup sont diplômés d’écoles d’enseignement extrêmement biaisées et peuvent même ne pas être conscients du degré d’imprégnation de l’idéologie de gauche leur programme d’études », affirme-t-il.

Enfin, Trump a appelé à la fin du mandat qui, selon lui, protège « les enseignants incompétents qui exercent eux-mêmes une influence politique indue sur nos enfants ».

« Une nation est aussi forte que son esprit. Pour nos enfants, nous devons agir avant qu’il ne soit trop tard », conclut Trump.

Le CRT est un concept académique qui a fleuri dans les années 1970 et 1980, affirmant que le racisme est une construction sociale.

L’idée est que le racisme s’étend au-delà des préjugés ou des préjugés d’un individu et est en fait profondément enraciné dans les politiques et les systèmes juridiques et gouvernementaux, selon Education Week.

Les théoriciens critiques de la race soutiennent que les institutions juridiques aux États-Unis « fonctionnent pour créer et maintenir des inégalités sociales, économiques et politiques entre les Blancs et les non-Blancs, en particulier les Afro-Américains ».

Le mois dernier, un conseil scolaire de la banlieue aisée de South Lake, au Texas, a récemment remporté une élection visant à empêcher la théorie critique de la race et un nouveau «plan d’action sur les compétences culturelles» d’être forcés dans les classes.

Cela survient alors que Biden a signé un projet de loi marquant Juneteenth comme fête nationale Crédit : AFP

Les opposants à l’intégration des classes CRT ont affirmé que le district scolaire appelait à la « police de la diversité » et que le conseil préconisait un « programme de gauche », avait précédemment rapporté le Dallas Morning News.

Une mère noire de Floride a également été récemment félicitée pour avoir «dit la vérité» lorsqu’elle a contesté la décision de son conseil scolaire d’enseigner la théorie critique de la race dans le cadre de son programme.

Keisha King a comparu devant le conseil scolaire du comté de Duvall la semaine dernière, martelant le concept académique et le qualifiant de « raciste ».

Les efforts de King ont été acclamés à l’échelle nationale.

Et peu de temps après la réunion, les écoles publiques du comté de Duvall ont confirmé qu’elles invoquaient l’interdiction du CRT du gouverneur de Floride Ron DeSantis, selon News4Jax.

La critique de Trump intervient alors que Biden a signé un projet de loi faisant de Juneteenth un jour férié fédéral commémorant la fin de l’esclavage.

« Cela restera pour moi l’un des plus grands honneurs que j’aurai en tant que président », a déclaré Biden.

La Chambre a voté 415-14 mercredi pour faire de Juneteenth le 12e jour férié fédéral, et Biden a signé le projet de loi jeudi.