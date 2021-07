DONALD Trump a déclaré que l’acte d’accusation contre son entreprise ressemblait à une « dictature communiste » alors qu’il accusait les procureurs de « faute ».

L’ancien président a déclaré samedi soir : « Cela rappelle une dictature communiste ciblant vos opposants politiques.

Trump samedi

« Fabriquer des accusations pour tenter de les réduire au silence, abuser du système judiciaire et divulguer quotidiennement des informations dans la presse pour se livrer à un assassinat flagrant.

« La gauche radicale de New York et les procureurs de l’État qui ont permis au crime de monter en flèche … poursuivent maintenant de manière scandaleuse et honteuse la plus grande chasse aux sorcières. C’est ce qu’ils font.

« Ils vont me cibler.

« Les gens qui parlent de démocratie la détruisent littéralement sous nos yeux. »

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Le soleil est votre destination idéale pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS.