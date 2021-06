DONALD Trump a critiqué l’administration Biden pour l’afflux de migrants traversant la frontière alors même que les autorités ont arrêté plus de migrants le mois dernier qu’au cours des 20 dernières années.

« Notre frontière sud récemment sécurisée est maintenant pire que jamais », a déclaré Trump dans un communiqué. « Dans l’histoire de notre pays, cela n’a jamais été aussi dangereux ou pire. »

Trump a attaqué la gestion par Biden de l’afflux de migrants à la frontière Crédit : Reuters

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, les autorités ont appréhendé plus de 180 000 migrants Crédit : AFP

celui de Trump déclaration fait référence à l’augmentation du nombre de migrants traversant la frontière depuis l’élection de Joe Biden.

Bien que sa déclaration ait affirmé que le nombre continu à la frontière était le plus important de l’histoire du pays, le pays a vu des passages de migrants similaires dans les années 2000.

Pour la première fois depuis avril 2000, les autorités américaines ont empêché plus de 180 000 migrants sans papiers de traverser la frontière sud, un nombre choquant soulignant la crise frontalière en cours.

Trump a profité des chiffres pour attaquer l’administration actuelle.

Trump a attaqué l’administration Biden pour avoir mis fin aux politiques de l’ère Trump Crédit : AP

Plus de 220 000 migrants ont été appréhendés en un mois en 2000 Crédit : AP

« Comme à aucun moment dans l’histoire de notre pays, rien d’aussi scandaleux n’a eu lieu », a-t-il écrit. « L’administration Biden a arrêté la construction des petites ouvertures restantes dans les zones du mur de près de 500 milles de long, a retiré toute autorité à notre grande patrouille frontalière. »

« Et ont mis fin à une si longue lutte pour des politiques telles que Rester au Mexique, les accords de tiers sûrs et notre programme extrêmement réussi qui a complètement arrêté le Catch-and-Release », a-t-il déclaré.

« Des millions de personnes affluent à travers notre frontière, y compris de nombreux criminels libérés de prison pour des crimes tels que le meurtre, le trafic de drogue et le trafic d’êtres humains », a-t-il conclu. « Ils n’ont pas longtemps pour agir car notre pays est en train d’être détruit ! »

Selon de nouvelles données publiées mercredi par le US Customs and Border Protection (CBP), l’agence a procédé à 180 034 arrestations en mai, une légère augmentation par rapport aux 178 854 d’avril.

Au moins 180 000 migrants ont été appréhendés au cours des quatre premiers mois de 2000.

Les chiffres ont atteint 211 000 en février et plus de 220 000 en mars.