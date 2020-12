WASHINGTON – Ses défis électoraux proches d’une impasse, le président Donald Trump a passé samedi à tweeter des griefs, à compatir avec ses partisans, à attaquer ses compatriotes républicains et à s’envoler pour le nord de New York pour le match de football armée-marine.

Un jour après que la Cour suprême a refusé de relever un autre défi électoral, Trump a blâmé une série de républicains – y compris le procureur général William Barr – pour avoir refusé de l’aider d’une manière ou d’une autre à renverser la victoire du démocrate Joe Biden.

Le futur président a également fait savoir qu’il continuerait à protester, vocalement sinon légalement, alors même que Biden se dirigeait vers l’investiture le 20 janvier.

« NOUS AVONS COMMENCÉ À COMBATTRE !!! » Trump a déclamé dans un tweet en majuscules, bien que ses options juridiques et politiques soient pratiquement nulles.

Les opposants ont déclaré que Trump se plaignait parce qu’il avait échoué dans une tentative anti-démocratique d’annuler des élections libres et équitables qu’il avait perdues contre Biden.

« Il n’y a jamais eu de force plus destructrice dans l’histoire de la politique américaine. Jamais », a tweeté Al Cardenas, un ancien président du Parti républicain de Floride.

Il a ajouté que Trump « se retourne contre ses partisans les plus fidèles et les dirigeants respectés du GOP, se moque des démons avec lesquels il devrait négocier, détruit le GOP intérieur et tente de renverser des élections libres et équitables ».

Trump a trouvé le temps de célébrer une bonne nouvelle: l’approbation par la Food and Drug Administration d’un vaccin pour lutter contre le COVID-19.

Dans une vidéo publiée vendredi soir sur Twitter, Trump a annoncé le vaccin comme le début de la fin de la pandémie de coronavirus qui a tué plus de 290000 Américains et paralysé une grande partie de l’économie.

L’impact de COVID comprend le match Army-Navy de samedi.

Jouant généralement sur un terrain neutre, les responsables militaires ont accepté de déplacer le match Armée-Marine de cette année de Philadelphie ravagée par COVID au campus restreint de l’Académie militaire américaine à West Point, New York. Des étudiants de West Point et de la Naval Academy seront présents, mais pas de fans civils.

C’est la première fois que les écoles jouent sur l’un ou l’autre des campus depuis 1943, lorsque l’armée a également accueilli le jeu au milieu de la Seconde Guerre mondiale. (La marine a remporté ce concours il y a 77 ans, 13-0.)

Sur son fil Twitter samedi, Trump a également salué des milliers de partisans qui ont assisté à un rassemblement près de la Maison Blanche pour soutenir ses plaintes électorales.

À bord de l’hélicoptère présidentiel, Trump a survolé le rassemblement en route vers Joint Base Andrews, où il est monté à bord d’Air Force One pour se rendre à West Point.

Au milieu d’une forte sécurité dans le centre-ville de Washington, DC, certains participants au rassemblement étaient membres d’organisations que le gouvernement considère comme extrémistes. Enrique Tarrio, président du groupe connu sous le nom de Proud Boys, a déclaré avoir reçu une invitation de «dernière minute» à la Maison Blanche et publié des photos du bâtiment sur son compte de médias sociaux Parler.

Le dirigeant de Proud Boy n’a pas rencontré Trump, a déclaré la Maison Blanche. Dans une déclaration par courrier électronique, le porte-parole Judd Deere a déclaré « qu’il participait à une tournée publique de Noël du WH. Il n’a pas eu de réunion avec le président et le WH ne l’a pas invité.

Trump a passé la majeure partie de son temps sur les réseaux sociaux à dénoncer les élections, en particulier la décision de la Cour suprême vendredi qui semblait claquer la porte sur sa tentative d’annuler sa perte par le biais du système judiciaire.

Les juges ont rejeté une action en justice de l’État du Texas visant à invalider les votes électoraux de quatre États que Biden a emportés: la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et la Géorgie. La haute cour a déclaré que le Texas et les autres États électoraux de Trump qui cherchaient à se joindre au procès n’avaient pas la capacité juridique de modifier les procédures de vote d’autres États.

Dans une missive, Trump a qualifié la décision de « grande et scandaleuse erreur judiciaire » et a déclaré que les plaignants n’avaient « même jamais donné notre journée au tribunal! »

Ce n’était que la dernière de plus de 50 pertes judiciaires pour Trump et ses partisans alors qu’ils tentaient d’annuler l’élection de Biden. Divers juges ont rejeté ses allégations de fraude électorale systématique.

D’autres renversements sont probablement à venir pour le président.

Lundi, les membres du Collège électoral se réunissent pratiquement dans les capitales des États du pays pour voter. Biden a remporté suffisamment d’États pour remporter 306 voix électorales, Trump 232.

Au-delà de ses défis juridiques, Trump n’a pas réussi à persuader les législatures dirigées par les républicains dans les États dynamiques de soumettre leur propre liste d’électeurs pro-Trump, ce qu’ils ne pouvaient pas faire en vertu des lois électorales de leurs propres États.

Au cours de sa tempête de tweet samedi, Trump a spécifiquement attaqué les gouvernements républicains. Brian Kemp de Géorgie et Doug Ducey de l’Arizona pour avoir refusé d’aider ses manifestations. Il a affirmé qu’ils « se sont battus contre moi et le Parti républicain plus que n’importe quel démocrate ».

Kemp et Ducey, ainsi que d’autres républicains de Géorgie et d’Arizona, ont déclaré que les élections dans leurs États se sont déroulées librement et équitablement; Trump vient de les perdre.

Trump a également renouvelé ses attaques contre son propre procureur général, Barr, qu’il avait déjà critiqué pour ne pas avoir enquêté sur ses allégations de fraude électorale.

Cette fois, Trump a frappé Barr pour ne pas avoir révélé pendant la campagne l’existence d’une enquête fiscale sur Hunter Biden, le fils du président élu.

« Pourquoi Bill Barr n’a-t-il pas révélé la vérité au public, avant les élections », s’est plaint Trump dans un tweet. Il a également re-tweeté la suggestion d’un partisan de renvoyer Barr, bien que le président n’ait pas dit s’il allait donner suite.

Malgré la décision de la Cour suprême, Trump a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de concéder à Biden.

Le Congrès devant accepter le vote du collège électoral le 6 janvier, Trump a parlé aux législateurs républicains de s’opposer aux électeurs de certains États de Biden. Mais lui et les républicains n’ont pas les chiffres au Congrès pour influer sur le résultat.

Alors que de nombreux critiques se moquaient des plaintes de Trump à propos de l’élection, d’autres ont remis en question l’état émotionnel du président.

Répondant à un autre tweet de Trump affirmant qu’il avait vraiment « gagné » l’élection, le stratège républicain Liz Mair a exhorté le président à « s’il vous plaît obtenir de l’aide ».

Mair a tweeté: « Vous pouvez, en fait, supporter émotionnellement et psychologiquement cette perte, mais cela ne se produira pas de cette façon et la façon dont vous gérez cela finira par être mauvaise pour votre santé. »