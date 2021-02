En conséquence, le conseil d’administration du syndicat a voté le 19 janvier pour trouver la cause probable que M. Trump avait violé la constitution de la SAG-AFTRA, et il a ordonné que l’affaire soit entendue par le comité de discipline du syndicat. Si M. Trump avait été reconnu coupable des accusations par le comité, il aurait fait face à des sanctions allant de la censure à l’expulsion.

M. Trump – un homme d’affaires qui, avant de se lancer en politique, avait fait plusieurs apparitions dans des films et des émissions de télévision, notamment dans «The Apprentice» – avait été accusé par le syndicat d’avoir «incité à l’attaque du Capitole américain» le 6 janvier. et de «soutenir une campagne imprudente de désinformation visant à discréditer et, en fin de compte, à menacer la sécurité des journalistes, dont beaucoup sont membres du SAG-AFTRA», selon une déclaration publié le mois dernier par le syndicat.

Confronté à une audience disciplinaire syndicale sur son rôle dans l’attaque du Capitole, l’ancien président Donald J.Trump a démissionné jeudi de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, attaquant le groupe dans une lettre remplie de griefs.

On ne savait pas immédiatement quand l’audience disciplinaire devait avoir lieu.

« Donald Trump a attaqué les valeurs que ce syndicat tient les plus sacrées – la démocratie, la vérité, le respect de nos compatriotes américains de toutes races et confessions, et le caractère sacré de la presse libre », a déclaré Gabrielle Carteris, la présidente du syndicat dans son communiqué du mois dernier. «Il y a une ligne droite entre son mépris aveugle de la vérité et les attaques contre les journalistes perpétrées par ses partisans.»

La lettre de M. Trump, obtenue par le New York Times et plus tard posté par le syndicat, était datée du 4 février et adressée à Mme Carteris. Dans ce document, il a fustigé l’organisation, affirmant qu’elle avait «fait peu pour ses membres, et rien pour moi».

«Je ne souhaite plus être associé à votre syndicat», a écrit M. Trump. «En tant que telle, cette lettre est pour vous informer de ma démission immédiate de SAG-AFTRA.»

M. Trump a également utilisé la lettre pour énumérer ses propres réalisations d’acteur et affirmer qu’il avait aidé le secteur des nouvelles par câble à prospérer. Il a écrit qu’il était «très fier de mon travail sur des films tels que« Home Alone 2 »,« Zoolander »et« Wall Street: Money Never Sleeps »; et des émissions de télévision telles que « The Fresh Prince of Bel-Air », « Saturday Night Live » et, bien sûr, l’une des émissions les plus réussies de l’histoire de la télévision, « The Apprentice » – pour n’en nommer que quelques-unes. »

En réponse à la démission de M. Trump, le SAG-AFTRA a offert jeudi après-midi une simple déclaration de deux mots attribuée à Mme Carteris et David White, directeur exécutif national du syndicat: «Merci».