L’ancien président Donald Trump n’a apparemment pas de plans pour une carrière post-politique à Hollywood, car il a démissionné de la Screen Actors Guild après que le syndicat a menacé de l’expulser pour avoir «incité» à l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

Dans une lettre obtenue par Fox News que Trump a envoyée jeudi à la chef du syndicat Gabrielle Carteris, l’ex-présidente a déclaré: « Je vous écris aujourd’hui au sujet de la soi-disant audition du comité de discipline visant à révoquer mon adhésion. Qu’importe! »

À la manière typique de Trump, il a poursuivi en revendiquant un CV plus impressionnant que celui de Carteris: «Bien que je ne connaisse pas votre travail, je suis très fier de mon travail sur des films tels que« Home Alone 2 »,« Zoolander »et« Wall Street: Money Never Sleeps »; et des émissions de télévision comme« Fresh Prince of Bel-Air, « Saturday Night Live », et bien sûr, l’une des émissions les plus réussies de l’histoire de la télévision, « The Apprentice » – pour n’en citer que quelques-unes. «

Il a ajouté plus tard, « Je ne souhaite plus être associé à votre syndicat. »

Carteris est devenu célèbre en tant que personnage régulier du «Beverly Hills 90210» série télévisée et a 68 crédits d’acteur.

La dernière querelle de Trump découle d’une décision du 19 janvier du conseil national du syndicat, trouvant la cause probable de sa violation de la constitution de la guilde en « incitant » l’attaque du Capitole et le maintien d’un « désinformation » campagne qui a discrédité les journalistes. Le conseil a ordonné une audience du comité de discipline pour déterminer si Trump est coupable et, le cas échéant, envisager des sanctions allant d’une réprimande à une amende en passant par l’expulsion.

« Donald Trump a attaqué les valeurs que ce syndicat tient les plus sacrées – la démocratie, la vérité, le respect de nos compatriotes américains de toutes races et confessions et le caractère sacré de la presse libre » Carteris a déclaré en annonçant la décision. « Il y a une ligne droite allant de son mépris aveugle pour la vérité aux attaques contre les journalistes perpétrées par ses partisans. »

La guilde a publié une déclaration de deux mots en réponse à la démission de Trump: « Merci. »

Certains des journalistes que Trump a critiqués sont des membres de la Screen Actors Guild. Le directeur exécutif David White a déclaré que le syndicat devait protéger ses membres et s’opposer aux efforts de Trump pour saper la liberté de la presse.

Mais Trump a accusé le syndicat de l’avoir attaqué pour attirer l’attention des médias et détourner l’attention de ses propres échecs. « Votre organisation a fait peu pour ses membres et rien pour moi, à part collecter les cotisations et promouvoir des politiques et des idées dangereuses et non américaines – comme en témoignent vos taux de chômage massifs et les poursuites judiciaires d’acteurs célèbres, » il a dit.

De nombreux observateurs ont été surpris d’apprendre que Trump était membre de la Screen Actors Guild, en particulier à la lumière de la haine d’Hollywood à son égard. L’ancien président Ronald Reagan, qui était président de la SAG pendant cinq mandats et avait une longue carrière d’acteur, a démissionné du syndicat en 1960. C’était des années avant qu’il ne se présente avec succès pour le poste de gouverneur de Californie.

Aujourd’hui, j’ai appris que l’ancien président Trump était membre de la Screen Actors Guild Merci pour cette friandise, @kristincbrown – Melissa Quinn (@ MelissaQuinn97) 4 février 2021

Trump, qui fait face à un procès de destitution au Sénat à partir de la semaine prochaine, était membre de la guilde depuis 1989. ‘Seul à la maison 2’ La star Macaulay Culkin et d’autres acteurs ont demandé que la courte apparition de Trump dans le film de 1992 soit supprimée numériquement. Le camée a été négocié dans le cadre de l’accord pour que la production du film utilise l’emblématique hôtel Plaza de New York, que Trump possédait à l’époque.

