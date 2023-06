Trump demande une réduction des dommages-intérêts ou un nouveau procès dans l’affaire E Jean Carroll

Donald Trump a demandé jeudi à un tribunal fédéral de New York de réduire la peine prononcée contre lui dans l’affaire civile d’agression sexuelle et de diffamation remportée par l’écrivain E Jean Carroll de 5 millions de dollars à 1 million de dollars – ou de lui accorder un nouveau procès.

Le mois dernier, un jury a déclaré l’ancien président américain responsable d’avoir abusé sexuellement et diffamé l’écrivain et lui a accordé 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

Dans un dossier déposé devant le tribunal fédéral de Manhattan, les avocats de Trump ont déclaré que le prix de 2 millions de dollars du jury pour la partie abus sexuel du verdict était « excessif » parce que le jury avait conclu que Carroll n’avait pas été violée et que la conduite alléguée par Carroll n’avait causé aucun diagnostic. blessure mentale.

Ils ont également déclaré que l’indemnité de 2,7 millions de dollars pour la plainte en diffamation était « basée sur de pures spéculations ».

Le procès de Carroll, déposé en 2022, a déclaré que Trump l’avait violée dans une loge du grand magasin Bergdorf Goodman à New York au milieu des années 1990 et l’avait diffamée en niant que cela s’était produit.

Les querelles juridiques entre Trump et Carroll sont devenues complexes.

Le 9 mai, un jury a conclu que Trump avait abusé sexuellement de Carroll. Mais juste un jour après la décision, Trump a fait des remarques désobligeantes à son sujet lors d’une mairie télévisée sur CNN.

Ces commentaires ont finalement incité Carroll à retourner devant le tribunal pour exiger des dommages-intérêts supplémentaires «très substantiels» de Trump. Une poursuite modifiée demandant 10 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts compensatoires – et plus en dommages-intérêts punitifs – a ensuite été déposée à Manhattan par les avocats de Carroll.

Les avocats de Trump ont noté jeudi dans une communication écrite que le jury du tribunal fédéral de Manhattan avait rejeté la plainte pour viol de Carroll, concluant à la place qu’elle avait été agressée sexuellement au printemps 1996 dans le vestiaire du magasin.

« De tels abus auraient pu inclure le fait de tâtonner les seins de la plaignante à travers les vêtements, ou une conduite similaire, ce qui est loin d’être un viol », ont écrit les avocats.

Après le verdict, une récompense révisée ne devrait pas dépasser 400 000 $ pour abus sexuel, pas plus de 100 000 $ pour diffamation et 368 000 $ ou moins pour le coût d’une campagne visant à réparer la réputation de Carroll, ont écrit les avocats.

Si un juge n’accorde pas la réduction suggérée de l’indemnité, il devrait autoriser un nouveau procès en dommages-intérêts, ont-ils déclaré.

Roberta Kaplan, l’avocate de Carroll, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que les arguments des avocats de Trump étaient frivoles.

Elle a déclaré que le jury unanime avait conclu que Trump avait agressé sexuellement Carroll, puis l’avait diffamée « en mentant à son sujet avec haine, mauvaise volonté ou dépit ».

« Cette fois, Trump ne pourra pas échapper aux conséquences de ses actes », a déclaré Kaplan.

Trump pourrait encore faire face à un deuxième procès en diffamation résultant d’un autre procès que Carroll a intenté contre lui.

Cette affaire a été retardée par des appels alors que le ministère américain de la justice cherchait à substituer les États-Unis en tant que défendeur à la place de Trump. Les avocats du gouvernement affirment que Trump ne peut être tenu responsable des commentaires qu’il a faits en tant que président.

Reuters a contribué à ce rapport