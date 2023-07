Trump demande un report du procès jusqu’après le vote de 2024

Les procureurs ont également demandé le report de la date, mais seulement de quatre mois, affirmant qu’ils avaient besoin de temps pour se préparer

Les avocats de l’ancien président américain Donald Trump ont exigé que son procès fédéral pour mauvaise gestion de documents classifiés soit reporté après les élections de 2024. Dans un dépôt au tribunal lundi, ils ont fait valoir que «extraordinaire » La nature de l’affaire nécessite un rythme minutieux plutôt qu’un « accéléré » un.

« La Cour devrait, respectueusement, avant de fixer une date de procès, prévoir du temps pour clarifier davantage la nature et la portée complètes des requêtes qui seront déposées, une meilleure compréhension d’une découverte réaliste et d’un calendrier préalable au procès, et la l’achèvement du processus d’habilitation de sécurité», ont écrit les avocats dans leur demande.

Trump a plaidé non coupable le mois dernier de 37 chefs d’accusation concernant sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche. Il a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il avait «tous les droits» de conserver les documents en question, arguant qu’ils n’étaient plus classés lorsqu’il les a ramenés chez lui. Trump a récemment déclaré à Fox News qu’il n’avait tout simplement pas eu le temps de rendre les fichiers à la demande des responsables fédéraux.

Les plus de 300 documents récupérés par le FBI – dont beaucoup lors d’un raid controversé sur le domaine de Trump à Mar-a-Lago en août dernier – auraient inclus du matériel classifié de sécurité nationale lié aux secrets nucléaires et aux capacités de défense du pays, ainsi qu’un plan d’attaque potentiel contre Iran.

Le favori républicain a dénoncé l’affaire contre lui comme un « mauvais et odieux abus de pouvoir » ainsi qu’un « canular » et « chasse aux sorcières. » Suite à l’acte d’accusation, l’avance dans les sondages de Trump a doublé par rapport à son rival le plus proche pour la nomination républicaine en 2024, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, et il a largement dépassé le président sortant Joe Biden.

Trump a également été inculpé par l’État de New York en avril pour 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux liés au paiement présumé de 130 000 $ en argent secret à l’actrice porno Stormy Daniels. Les accusations ont déclenché une augmentation massive du soutien public, y compris des millions de dollars en contributions à la campagne et de nombreuses candidatures de bénévoles.

La star de télé-réalité devenue politicienne s’est délectée de la campagne contre lui, décrivant les actes d’accusation comme « un grand insigne de courage” dans un discours le mois dernier. Il est le premier ancien président américain à être inculpé par le gouvernement fédéral.

L’avocat spécial Jack Smith, qui s’occupe de l’affaire des documents, a demandé le mois dernier au juge Bruce Reinhart de déplacer le procès de sa date initiale d’août à décembre. Ni l’accusation ni la défense n’auraient suffisamment de temps pour se préparer dans le cadre du calendrier actuel, notamment en obtenant les habilitations de sécurité requises, a-t-il déclaré. Le juge a récemment accédé à la demande de Smith d’interdire à Trump et à son coaccusé Walt Nauta de divulguer des preuves apparues au cours du processus de découverte.